商业互吹 大卫·路易斯：克洛普让每个球员都进步

这位巴西国脚相信红军最大的资产是他们的主教练和他提高所有在场上球员的能力。

大卫·路易斯高度赞扬了利物浦主教练尤尔根·克洛普对球队的影响，以及他如何帮助球员们取得进步。

切尔西周日将在英超迎战红军，这位巴西国脚暗示安菲尔德俱乐部拥有的最大资产是他们的主教练

当谈到克洛普的管理能力时，这位前巴黎圣日耳曼后卫告诉天空体育:“他提高了每一个球员的能力。”

“他对每个人都这样做过，对边后卫、防守队员、门将、中场，尤其是前锋，因为他们以同样的方式踢球，有着同样的激情和精神面貌。”

“这就是为什么他们做得很出色，但是足球有时会有点残酷，因为他们做得很出色，但现在曼城在争冠途中暂时领先。这对每个人来说都是一种压力。”

“我想谈谈他们，因为他们所做的一切都是他们应得的，但足球很奇怪。这将是一场艰苦的比赛。我们将竭尽全力赢得比赛。”

大卫·路易斯还赞扬了利物浦的三名前锋帮助球队打进了欧冠四分之一决赛的同时，也确保球队继续今年的英超冠军进行追逐。

本赛季马内、萨拉赫和罗伯托·菲尔米诺共打进56球，大卫·路易斯认为这部分归功于他们在场上的态度。

“他们在一起踢球，他们有速度、智慧和素质，但他们也很谦虚。”大卫路易斯补充道。

“这是一场对抗本赛季最的球队之一的比赛，他们有伟大的球员，伟大的教练，伟大的理念，他们做得很棒，但这取决于我们做好自己的工作。”

利物浦将在周日主场迎战切尔西，开球时间定在英国夏令时下午4:30。

红军迫切需要三分来保持他们夺冠的希望，而蓝军则需要最高的分数来确保他们继续待在积分榜前四名。

萨里的球队目前以66分排名第四，但是随着曼联和阿森纳的接近，这个位置还不稳固，因为本赛季还有余下五场联赛。