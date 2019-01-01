唯一非卖品 瓜帅坚称福登在曼城有位置

瓜迪奥拉坚称，作为大卫-席尔瓦在伊蒂哈德的接班人，福登价值不能够用金钱来衡量。

19岁的英格兰中场在曼城青训效力时就已经表现出了极高的天赋，获得了一份长期合同的同事，他还得到一线队主帅瓜迪奥拉的赏识，将他带到了竞争激烈的英超赛场。

虽然福登被认为应该离开伊蒂哈德，以便获得更多的上场机会，解锁自己的全部潜能，但瓜迪奥拉坚称，这名英格兰U21小将是球队未来计划中不可或缺的一部分，他不会考虑将其出售。

在最近出版的名为《佩普的曼城：打造超级球队》一书中，《太阳报》报道了加泰人说的这样一段话：“我们不是无缘无故就给了福登一份新合同的。”

“他是唯一一位在任何情况下都不会被出售的球员，唯一医院，哪怕给5亿欧元也不行。”

“菲尔哪也不会去，他就在曼城。我们不会在这个位置上再签下其他人。”

“当大卫-席尔瓦离队后，我们非常清楚新的魔术师会是谁。”

“他会和我们一起成长，他是我们中的一员，他的技术越来越好了，正在接近成为英超最佳之一。”

“有一件事非常清楚，福登在曼城一线队是有位置的。”

“我不希望让他在比赛时留在场下，但我要考虑的是整支球队，菲尔对此表示理解。”

虽然在这个赛季，福登到目前位置总共只获得了10分钟的英超上场时间，但也没有迹象表明他正在寻求新的机遇。