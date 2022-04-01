唐宁：迪亚斯让我想起初来乍到时的苏亚雷斯 我认为萨拉赫会续约

前红军边锋斯图尔特-唐宁认为，路易斯-迪亚斯在利物浦的梦幻开局与当年的苏亚雷斯相似，同时他也认为萨拉赫会留在俱乐部。

自从1月份从波尔图转会到利物浦之后，这位哥伦比亚国脚已经在安菲尔德掀起了一场风暴，他的到来为克洛普的球队提供了新的动力，帮助他们在四线竞争中保持战斗力。

迪亚斯已经拿下了联赛杯冠军奖牌，并且在迄今为止的12次出场中打进2球，但他的态度、工作投入度和水平已经引起了人们的注意。

在2011年至2013年期间为利物浦出场91次的唐宁表示，迪亚斯的表现给自己留下了深刻印象，并将这位25岁的球员的影响与苏亚雷斯相比。

他告诉够力足球："迪亚兹很出色。当一名球员来到英超时，我看的第一件事就是身体素质。他们如何处理这一切？但他看起来很喜欢对抗。他被撞倒后立刻起身又开始跑。”

"苏亚雷斯就有点像这样。他有世界上所有的能力，但他也有那种燃烧的欲望，永不放弃。我看着迪亚斯，我看到了同样的欲望。”

"他来到英超后立刻适应了环境，这有助于球队获胜，他身边有令人难以置信的球员。主帅能够让迪亚斯逐渐淡入球队，选择他在哪些比赛中首发，以及他什么时候替补登场。”

"他已经能够立足球队，而且他看起来就像是已经在这里待了很多年了。他能够做到这一点，说明了他的能力。"

进入4月，利物浦仍在争夺史无前例的四冠王，球队的阵容深度很可能会发挥巨大作用。

克洛普的球队在过去一直被批评为依赖某些人，特别是前场的萨拉赫、马内和菲尔米诺。

但随着迪亚斯的加入，再加上已经站稳脚跟的若塔，红军看起来有足够的选择来应对所有的挑战。

唐宁说："对我们这些支持者来说，这很好，但对克洛普来说，有很多重大的决定要做，比如说要用什么阵容，如何管理球队。”

"在过去，我们看着马内、萨拉赫和菲尔米诺，并认为‘他们不会被轮换'。但现在是在五个或六个球员中挑选三个首发，不是吗？”

"在利物浦处于巅峰的时候，他们已经设法在继续提高球队了，这是不容易做到的。要说服球员来加入一支已经很稳定的球队，并不像你想象的那么容易。球员们都想上场，在很长一段时间里，我们一直都知道利物浦的前锋线会是什么样子。”

"我总是看着热刺和哈里-凯恩，人们说'他们是如何为最好的前锋签下一个替补的？’好吧，你必须支持你自己，证明你可以踢出表现并让自己融入球队。”

"很多俱乐部都在追逐迪亚斯——我知道埃弗顿、热刺、利兹联都想签下他——但我不认为他有比利物浦更好的选择。他得到了最好的转会，而利物浦得到了一个伟大的球员。”

"他的到来和自我证明值得赞扬，很多球员可能想知道他们是否会上场，但迪亚斯就像若塔一样，他证明了自己，看看这两个人造成的影响。"

唐宁还谈到了利物浦与萨拉赫面临的情况，现阶段没有迹象表明与这位埃及超级巨星会与利物浦续约。

"这需要时间，"他说道。"我知道这感觉是一件大事，因为他明年就会合同到期，但想想萨拉赫希望得到的合同。他现在29岁，即将30岁，这可能是他的最后一份大合同，所以这必然需要时间。”

“对我来说，我只是在想‘他将何去何从？’他将有其他机会，但他不会加入像利物浦这么好的球队。他想赢得冠军，他想为一个大俱乐部、一个伟大的主帅效力，并得到一份丰厚的合同，对我来说，利物浦满足了所有这些条件。”

"我认为萨拉赫在今年夏天离开将是非常奇怪的。如果他想赢得荣誉，重大的荣誉，那么他最好的机会就是在这里。无论他去哪里，他都会得到很好的待遇，但利物浦还能提供更多的东西。利物浦在历史、球迷基础和球队的质量方面为球员提供了很多东西。“

"英超联赛是世界上最好的联赛，所以他为什么要离开？我想他会续约的。"