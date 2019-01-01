哲科：如果我续约 弗洛伦齐就给我队长袖标

这名前锋的一些队友竭尽全力确保这名波黑前锋留在意甲俱乐部。

埃丁·哲科透露，他的队友弗洛伦齐向他提供了罗马队长的职位，以说服他留在国际米兰。

哲科很有可能加盟国际米兰，但是罗马前锋与球队签订了一份为期三年的续约合同，直到2022年。

这位33岁的波黑国家队队长于2015年从曼城转会而来，他已经为罗马队在所有比赛中攻入80多个进球。

谈到他的续约，哲科告诉罗马电视台:“他们竭尽全力把我留在这里。我想感谢他们，现在我需要像往常一样在场上付出我的一切。看到其他人为我在这里的生活感到高兴，我真的很高兴。我的队友不仅仅是队友:我们是朋友，兄弟……他们总是在我背后说:‘你哪儿也不去——你留在这里！’我和他们的关系都很好。(洛伦佐)佩莱格里尼和弗洛伦齐每天都对我说:‘你会留在这里，你不会去任何地方’。弗洛伦齐会说:‘如果你签了名，我就把队长袖标给你!’当我签字时，他说:‘这是你的！’但我说:‘Ale，你是我们的队长，我们都支持你。’”

在2017-18赛季进入欧冠半决赛后，罗马未能再次达到如此高的水平，上赛季他们在欧冠十六强被淘汰，而他们在意甲联赛中排名第六。

哲科在联赛中打入9球，并在所有比赛中打入14球，是罗马的头号射手。

他说:“我在签署新协议后说过，罗马是我的家，但这并不是我第一次这么说。我一直这么说，我真的有这种感觉。我的家人也有同感，尤其是我的妻子和孩子，他们都出生在罗马。最近我们在度假，我女儿尤娜不停地说:‘我们回罗马老家吧!’”

“我们在上赛季末谈过，他们告诉我他们希望我留在这里，我是罗马未来计划的一部分。”哲科补充道：“在过去两个月的季前赛中，他们让我觉得自己很重要。最终，我们能够实现我们所有人的愿望。我在这里签了三年的合同，因为我想留在这里，因为我很开心。”