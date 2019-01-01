哲科卢卡库可助复兴大业 维埃拉认同蓝黑目标

这位前意大利国脚相信，如果国米能够签下“意甲最好的前锋”以及卢卡库，将使孔蒂的球队变得极具竞争力。

5月的最后一天，国米官宣前切尔西教头孔蒂就任球队新主帅。这位之前曾执教尤文的意大利主帅必定会在这个夏天，为改变蓝黑现状而进行补强。最近几周，国米一直与卢卡库和哲科联系在一起。

不过意甲球队对于红魔前锋的心里价位只到1300万欧元，但这一价格几乎没有可能得到曼联的认可。

维埃里在1999-2005年间效力于蓝黑军团，在此期间他共为球队打入123球。这位高产前锋对于上述两位潜在新援都非常欣赏，他告诉Gazzetta dello Sport：“我不需要通过观看波斯尼亚与意大利的比赛来发掘哲科。”

“他是意大利最全面的前锋，他的身体素质非常好，技术也出色，包括头球能力和左右脚的射门能力。”

“他一直在进球，如果拥有了他和卢卡库，国米将变得非常强大。”

哲科自2015年从曼城来到罗马之后，在意甲赛场充分展现出了他的终结能力，他在179场各项赛事中为红狼87次攻破对手球门。而卢卡库的情况稍稍有些逊色，2018-19赛季，他仅为红魔出场32次，贡献12粒进球。

作为同时效力过米兰双雄的维埃里，他对于伊瓜因和米兰冬窗签下的波兰前锋皮亚特克也有着自己的看法。而皮亚特克在登陆圣西罗球场之后，就迅速成为了米兰头号射手，21次出场就收获了11粒进球。

维埃里继续说道：“伊瓜因为我们打入了很多进球。很多原因导致他在米兰过得并不开心，而仅仅几个月时间，他也不可能在切尔西适应英格兰足球。”

“如果我是体育总监，我会闭上眼睛赌一把伊瓜因。”