哭笑不得 沙尔克球迷不满大败 控告主裁欺诈

事情发生了相当奇怪的转变，一名球迷向北莱茵-威斯特伐利亚州警方就两名比赛官员提出正式控告。

一名德甲裁判和VAR官员被一名沙尔克球迷指控欺诈，并在周六的比赛失利后向警方提交了一份正式投诉。

大卫·瓦格纳的球队以0：3的比分输给了冠军拜仁慕尼黑，使得他们在新赛季头两场比赛中都没有赢球，但是他们的一名球迷认为他的球队被不公平地欺骗了。

主裁马克·弗里茨(Marco Fritz)和视频助理巴斯蒂安·丹克特(Bastian Dankert)在下半场对本杰明·帕瓦尔德(Benjamin Pavard)和伊万·佩里希奇(Ivan Perisic)的手球犯规无视，并导致了沙尔克失去了两粒进球的机会，因此被警方传讯。

这起事件都不被认为是弗里茨的责任，这位经验丰富的官员后来证实，丹克特没有进一步地指出他的错误。

北莱茵-威斯特伐利亚州警方在社交媒体上证实，他们已经收到了这一指控，并在Twitter上开玩笑说：“一名沙尔克球迷就裁判和视频裁判的欺诈行为向他们提出了投诉。

“原因：对拜仁的比赛中没有判罚两个点球。警方正在调查此案。”

在进一步回答有关对其他比赛裁决的问题时，警方说：“你可以随时联系我们。”如果眼泪还没有干，我们也会提供手帕。”

沙尔克自己的推特也加入了进来，他写道：“我们已经在内部进行了询问。这不是我们干的…我们保证。”

“可能有帮助的是：我们认识当时在犯罪现场的目击者。”

拜仁以罗伯特·莱万多夫斯基的帽子戏法结束了这场比赛，其中包括乔·肯尼对金斯利·科曼的犯规所得到的一个点球。

瓦格纳随后对裁判表示失望，他告诉记者：“说实话，我期待着一个解释。”

俱乐部在德甲新赛季的首场比赛中战平了门兴格拉德巴赫，但一球未进。

他们将于8月31日主场迎战柏林赫塔，然后他们将有两周的国际假期。