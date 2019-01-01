哭泣英雄 巴西美洲杯夺冠是热苏斯的自我救赎

自2007年战胜秘鲁以来，桑巴军团首次加冕美洲杯。在这场比赛中，热苏斯成为焦点。

足球的命运变化有多快。

就在一年多前，热苏斯因巴西在世界杯上输给比利时而备受指责，他被人唾弃。如今，在对阵阿根廷和秘鲁的比赛中，这位年轻的曼城前锋以优异的表现登上了各版面的头条，成为了举国上下的焦点，这是巴西自2007年赢得美洲杯以来的首个大赛冠军。

在一个几乎把每届世界杯的荣耀都视为与生俱来的权利的国家，如果没有取得成功，就要把替罪羊找出来，这实际上是一种全国性的消遣。

从1950年不幸的、被中伤的门将巴博萨，到在米内罗球场与德国的比赛失利后哭泣的大卫·路易斯，巴西的失败都有一个完整的名字和面孔。在俄罗斯，那个人就是热苏斯，他为自己在四分之一决赛中未能进球付出了代价，并在比赛不到一个小时的后被替换下场。

自从那次挫折之后，他已经走了很长一段恢复之路，但是在周日人潮汹涌的马拉卡纳球场，热苏斯终于找到在国家队的救赎，他带领球队3比1战胜秘鲁，为巴西赢得了冠军。

直到淘汰赛阶段，这名前锋才出现在蒂特的一线队计划中。这仅仅是因为理查利森患上腮腺炎而被迫缺阵，从而为这位曼城的球星打开了大门，而作为一个对右边锋角色略微陌生的菲尔米诺仍然是中锋的首选。

就在那时，他翻开新的篇章。在点球大战中战胜巴拉圭之前，他是场上最聪明的球员之一，在四强比赛中，他凭借一粒进球和一个助攻击败了阿根廷。

但他把自己最佳状态留到决赛，最终结束了有进取心的秘鲁挑战，这支球队在与东道主交手中，在里约热内卢体育场不断地进攻，值得称赞。

在被印加人控制住的15分钟后，巴西就取得了突破，这一切都归功于这名年轻球员惊人的能力。在由阿尔维斯在后场右路长传，热苏斯接球后出色地摆脱防守球员，送出漂亮传中帮助埃韦顿攻破佩德罗·加勒斯的大门。

这名格雷米奥球员是内马尔缺阵后巴西在本届杯赛上的一大亮点，但在这一次，是耶稣配得上所有的喝彩，他帮助球队早早以1比0领先，并留给秘鲁一项艰巨的任务。

一般来说，客队不会被吓倒。他们不断地向巴西进攻，保罗·格雷罗在43分钟命中点球，他让阿里森扑错了方向，使得这位利物浦门将在本届世界杯上丢第一个球。

在对阵阿根廷的比赛中，巴西松开了油门;但这一次他们付出了代价。随着时间的流逝，中场休息的时间越来越接近结束，球迷们都在焦急地等待着这支夺冠热门球队的重新回到场上。

多亏有热苏斯，球队压制力几乎立刻就恢复了。阿图尔用另一次精彩盘带撕开了防线，他把球传给热苏斯，后者的射门越过加莱塞，让他的球队再次领先。随着比赛的被干扰，他们得到的时间不会比这更及时，因为他们的神经立刻平静下来，而马拉卡纳的球迷欣喜若狂。

2019年的桑巴军团将不会像1958年、1982年甚至2002年的那些伟大球队那样，作为一支经典巴西载入史册。他们全面压制对手而不仅仅是战胜对手，此前他们曾以5比0大胜秘鲁队——这与一路推动他们前进到决赛的球队不同——这是他们在整届赛事中唯一一次摆脱才华横溢的足球风格的束缚。

然而，他们的计划是高效的。热苏斯的进球标志着他们在半决赛和决赛中的五次射门中第四次进球，一个令人难以置信的转化率，突出了这支球队创造明显机会的能力，以及在完成这些机会时的冷酷无情。

即使是热苏斯在最后阶段得到的一张极其严厉的红牌也不能让他们失去信心。当这位曼城球员在球员通道道里呜咽，对这种明显的不公感到愤怒时，巴西采取了更强大的战术踢法，击退了秘鲁在夺冠道路上发起的最后一波攻击。理查利森在比赛最后时刻的点球只会让比赛结果变得更加明朗。

巴西是一个无情的机器，是一条把对手的生命夺去的足球巨蟒。但在这个九头蛇体内隐藏着巨大的个人天赋，这意味着当需要的时候，他们总是能提供一些额外的东西。

这种能力可以从阿尔维斯后场长传中看出;在阿图尔美妙的华丽的盘带中;在重生的库蒂尼奥在禁区外接球时的昂首阔步中。这反映在埃韦顿令人吃惊的速度变化和左脚的强力射门上，这肯定会为他在这个夏天赢得一场惊人的转会。

本届美洲杯，巴西阵中每位球员都是英雄。但直到最近，真正起作用的是他们的反派。最优秀的球员总是有机会从逆境中恢复过来:热苏斯证明了自己属于这一类，在巴西经历了12年的失败后，他终于有机会将奖杯带回祖国。