哪里都不去 索尔斯克亚确认博格巴将留队

曼联主帅表示，这位法国国脚的中场将继续留在老特拉福德，尽管他与转会西班牙有关。

曼联主教练索尔斯克亚说保罗·博格巴将留在俱乐部，尽管有传言称他将加盟皇家马德里。

这位法国国脚在老特拉福德并不开心，他的表现也受到了一些批评，但他的教练认为他是球队重建计划中至关重要的一部分。

博格巴在本赛季前四场英超比赛都有上场，包括周六1-1战平南安普顿的比赛。在丹尼尔·詹姆斯的进球后，10人应战的南安普顿最终逼平曼联。

博格巴在圣玛丽球场的比赛后一瘸一拐地离开，但是索尔斯克亚认为伤势并不严重。

“保罗·博格巴将会为我们效力。”挪威教练在赛后被问及对目前的情况是否满意时表示：“我已经说过了。我想他扭伤了脚踝，但他现在将离开国家队，希望这不是太糟糕，他可以为法国踢球，因为我知道他有多爱他的国家，为他们踢球。”

他的教练认为博格巴应该受到太多的指责，他说全队都犯了粗心大意的错误，并强调了法国人在曼联寻找致胜进球时所扮演的角色。

“我认为我们作为一个团队，在大约半个小时后开始草率地处理球，保罗就是其中之一。他和其他人没有什么不同。”他补充道：“我认为我们作为一个球队踢得并不好，但当然在最后20分钟到半小时他确实为我们创造了前进的压力。每一场比赛，每个人都对他寄予厚望。他必须防守，他必须进攻，他必须赢得争顶，他必须赢得拼抢，他必须带球过人，他必须传球创造。这就是保罗，他会因此而茁壮成长的。”