哪里跌倒哪里爬起 亚伯拉罕：我还会再踢点球

利物浦能够举起欧联杯，要感谢这位蓝军学院球星的失误，但他并不害怕再次踏上征程。

周三晚在伊斯坦布尔举行的欧洲超级杯中，塔米·亚伯拉罕的点球被利物浦的阿德里安扑出，亚伯拉罕准备再罚点球。

这位21岁的球员在他的失误后得到了队友们的安慰。也许有人会担心这位本土天才会被这次失误击垮信心，但他坚决不让这一刻影响自己。

亚伯拉罕在伊斯坦布尔说:“在点球大战中，我总是相信自己。上个赛季我有几次机会，也有几次重要的机会。不幸的是，今天可能是我最重要的一天，我错过了。现在事关我如何反应，如何抬起头来。我需要继续前进。我进了几个球。不幸的是，我在切尔西最重要的比赛之一罚丢了。继续前进。他们说顶级球员总会罚丢点球，这取决于你的反应。我必须不断督促自己。男孩们让人觉得什么都没发生。每个人都搂着我。他们说最好的球员都会不进，这是值得学习的。这事现在发生总比以后好。你长大成人并从中学习。这是一群很棒的男孩。现在我们只需要专注于对莱斯特城的比赛。”

蓝军球迷在社交媒体上抱怨这位阿德里安为了扑下亚伯拉罕的射门，提前离开了门线。亚伯拉罕没有考虑到他的对手的行为，尽管对于为什么VAR没有出现在欧足联的展示片中感到困惑。

“就是这样。如果他们看到了，他们就看到了。如果他们没有，他们也没有。这就是足球。”他补充道。

“它还没有开始发挥作用。”谈到兰帕德时，他总结道：“我认为当你得到这样的机会时，你必须为球队付出你的一切，感觉我们真的取得了一些进展，事情看起来很积极。很多男孩都明白他想让我们怎么踢。我们今天试着像那样踢球。”

“我们展示了很多我们能做的事情。我们是一个威胁。我们防守很好，我们可以进攻。我们只需要在周日的比赛中打好比赛。希望得到3分。我不能再找一群更好的小伙子了。这个赛季我必须全力以赴，希望我们能在那里为冠军而战。是的，我们今天还有踢曼联的时候都想赢。现在还在早期。还有一个漫长的赛季。我们仍然在大型比赛中。事关我们现在的反应。周日的比赛对我们来说意义重大。我想球迷们会支持我们(对阵莱斯特城)。我们已经有两次很好的表现，他们可以看出来。我相信他们会支持我们，希望我们能给他们一场好表现。”