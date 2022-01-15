哪些英超比赛因为疫情而被取消了？现在英超防疫规定是什么情况？

疫情肆虐，随着节日到来，奥密克戎变体导致英国各地的感染率激增。

一些英超比赛已经由于俱乐部内部的爆发而被叫停——那么关于疫情防控的新规则是什么，是否会有更多的延期出现？够力足球带您一探究竟。

热刺对阵布伦特福德的比赛原定于12月12日进行，是本赛季第一场因疫情爆发而被推迟的英超比赛。

几天后，曼联与布伦特福德的比赛也被推迟了，因为俱乐部证实几个一线队的工作人员和球员对病毒检测呈阳性，导致一线队在卡灵顿训练场的活动被停止。

12月15日星期三，伯恩利对沃特福德的比赛在开球前几个小时被取消，原因是沃特福德队中爆发了疫情。

一天之后，热刺仍然无法履行他们的比赛任务，客战莱斯特城的比赛因此被取消。

曼联原定于12月18日与布莱顿的主场比赛，由于"一些球员和后勤人员不得不隔离 "而成为另一个被推迟的比赛，涉及南安普顿、布伦特福德、沃特福德、水晶宫、西汉姆和诺维奇的顶级联赛比赛也不得不延期。

在比赛预定开球前近两个小时，阿斯顿维拉和伯恩利之间的比赛被宣布将不会进行，原因是主队球员新冠阳性结果数量增加。

12月19日，埃弗顿和莱斯特城无法完成他们在古迪逊公园的比赛。

在圣诞节前，疫情继续蔓延，利兹联不得不将客战利物浦的比赛推迟到节礼日，而沃特福德无法对阵狼队，埃弗顿客战伯恩利的比赛被批准择日再战。

在节日期间，更多的比赛也受到了先前推迟的影响，利兹联在退出节礼日与红军的比赛后，被迫取消了与阿斯顿维拉的比赛，而阿森纳12月28日与狼队的比赛也被推迟了，因为后者无法派出足够多的球员参战。

在12月27日对阵曼联之后，纽卡斯尔12月30日与埃弗顿的比赛被推迟，原因是喜鹊队中的一些阳性结果。

诺维奇城客战莱斯特城成为第一个元旦比赛推迟的受害者，埃弗顿在1月9日与莱斯特城的比赛也在周末的足总杯比赛后被推迟。

莱斯特城后来宣布，他们原定于1月15日进行的对伯恩利的比赛也需要重新安排。

除了热刺和曼联，莱斯特城也出现了阳性病例，几名球员无法前往意大利参加欧联最后一场对阵那不勒斯的小组赛。

格雷厄姆-波特表示，布莱顿有三或四个阳性病例，而诺维奇教练迪恩-史密斯说他有一名球员正在接受隔离治疗，在布伦特福德也有疫情爆发的情况。

切尔西也受到了严重打击，科瓦契奇和斯坦福桥的三名一线队同事一起检测出病毒阳性。

利物浦的范迪克和蒂亚戈等人因为感染新冠而被排除在球队的计划之外，而利兹联和沃特福德则因为疫情而导致球队可用人数不足。

埃弗顿和利兹联一样，看到他们的队伍被伤病和新冠病毒所蹂躏。

英超联赛手册本身指出，他们只允许在特殊情况下重新安排或推迟联赛比赛。

他们表示，他们将根据每个俱乐部的具体情况做出决定，没有固定的规则来决定是否取消比赛。

然而，在取消布伦特福德对阵曼联的比赛后，英超联赛表示，他们将采取新的紧急措施，以打击疫情的进一步传播，球员和工作人员现在必须每天进行横向流动检测，以进入训练场。

除了每天接受检测以进入训练场外，球员和工作人员现在要每周至少进行两次PCR测试。

预计戴口罩和社交疏远等额外措施将继续执行。

英超联赛在一份声明中说道："委员会根据现有规则和发给所有俱乐部的疫情延期指南，逐一评估推迟比赛的申请。”

"它将评估一系列因素，包括俱乐部派出球队的能力；疫情在俱乐部爆发的状况、严重程度和潜在影响；以及球员安全准备和参加比赛的能力。委员会还必须考虑对手和俱乐部代表可能接触到的其他人所面临的更大风险。”

"以所有球员和工作人员的健康和福祉为优先，并考虑到最近全国各地疫情病例的增加，英超联赛已经重新引入了紧急措施。”

"这些措施包括更频繁的检测、在室内时戴上面罩、保持社交距离和限制治疗时间等协议。"

12月6日至12月12日这一周产生了本赛季英超联赛中最多的阳性结果数量，与前一周的12个相比，这一周英超出现了42例阳性，这也是自2019-20年"重启项目"以来记录的最高阳性检测数量。

在阳性病例激增的同时，英国一直面临着奥密克戎变种的冲击。

英超联赛证实，截至10月，69%的球员已经完全接种了疫苗，其中81%的球员已经接种了第一针。

但是，对于那些选择不接种疫苗的人来说，他们仍然感到担忧，而对于那些符合条件的人来说，强化接种继续在国内实施。

对于在英格兰观看比赛的球迷来说，他们必须提供双重疫苗接种证明或阴性测试，才能去参加超过1万人的活动。