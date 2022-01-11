哥哥：图安泽贝离开维拉 是因为杰拉德的双红会仇恨

曼联后卫图安泽贝的经纪人表示，杰拉德入主维拉导致球员离开球队。

图安泽贝本月初返回曼联，现在他已经再次被外租，下家是那不勒斯，租借期至本赛季结束。

他的哥哥兼经纪人迪米特里-图安泽贝告诉ESPN：“图安泽贝对于开启自己足球生涯的新篇章、去国外踢球感到激动，他渴望加盟这样一支历史悠久，而且球迷文化厚重的俱乐部。”

“图安泽贝直到明确自己不是杰拉德的首选中卫才决定离开维拉，那不勒斯的报价非常诱人。我对图安泽贝在维拉的时光有着复杂的感情，球迷们很爱他，他也在维拉重回英超的过程中发挥了重要作用。”

“不过，随着杰拉德的到来，感觉就好像利物浦和曼联的仇恨被带入了。为了避免怀疑，图安泽贝对留在维拉持非常开放的态度。他爱那里的球迷，他爱生活在伯明翰，但他也需要一个能够踢球的环境，才能开发出自己全部的潜力。”

图安泽贝是曼联青训球员，他在8岁时就加盟红魔。他在2017年1月完成一线队首秀，但始终无法坐稳主力，首秀五年后的今天，他一共只为球队出场37次。

2018-19赛季，图安泽贝被外租到维拉时表现出色，并帮助球队重新回到英超联赛。

在本赛季初，图安泽贝还是维拉的主力，但杰拉德11月上任后，他只得到8分钟的出场时间。