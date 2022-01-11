哥哥：图安泽贝离开维拉 是因为杰拉德的双红会仇恨

Daniel Edwards
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图安泽贝的哥哥兼经纪人表示曼联和利物浦的恩怨影响了这名球员的上场时间

曼联后卫图安泽贝的经纪人表示，杰拉德入主维拉导致球员离开球队。

图安泽贝本月初返回曼联，现在他已经再次被外租，下家是那不勒斯，租借期至本赛季结束。

他的哥哥兼经纪人迪米特里-图安泽贝告诉ESPN：“图安泽贝对于开启自己足球生涯的新篇章、去国外踢球感到激动，他渴望加盟这样一支历史悠久，而且球迷文化厚重的俱乐部。”

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“图安泽贝直到明确自己不是杰拉德的首选中卫才决定离开维拉，那不勒斯的报价非常诱人。我对图安泽贝在维拉的时光有着复杂的感情，球迷们很爱他，他也在维拉重回英超的过程中发挥了重要作用。”

“不过，随着杰拉德的到来，感觉就好像利物浦和曼联的仇恨被带入了。为了避免怀疑，图安泽贝对留在维拉持非常开放的态度。他爱那里的球迷，他爱生活在伯明翰，但他也需要一个能够踢球的环境，才能开发出自己全部的潜力。”

图安泽贝是曼联青训球员，他在8岁时就加盟红魔。他在2017年1月完成一线队首秀，但始终无法坐稳主力，首秀五年后的今天，他一共只为球队出场37次。

2018-19赛季，图安泽贝被外租到维拉时表现出色，并帮助球队重新回到英超联赛。

在本赛季初，图安泽贝还是维拉的主力，但杰拉德11月上任后，他只得到8分钟的出场时间。