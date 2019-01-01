哥伦比亚将举办2020美洲杯决赛

2020美洲杯将由哥伦比亚与阿根廷共同举办，但哥伦比亚足协已确认决赛将在该国举行。

哥伦比亚足球协会证实，哥伦比亚将主办2020年美洲杯决赛。

本届美洲杯将与阿根廷共同主办，但哥伦比亚足协周五表示，这将是他们第二次举办决赛。

哥伦比亚主办了2001年的美洲杯，当时他们在主场1比0击败墨西哥，赢得了他们的第一个美洲杯冠军。

哥伦比亚足协在一份声明中表示:“哥伦比亚足协执行委员会自豪而高兴地宣布，2020年哥伦比亚-阿根廷美洲杯的决赛将在我国举行。对哥伦比亚来说，能在南美最重要的锦标赛决赛中选择我们作为举办地，是一种荣幸，因为南美足球联盟对我们投下了信任票。南美足球联盟可以肯定，我们将尽我们所有的努力，把我们所有的专业和工作，使2020年美洲杯决赛成为一个难忘的事件。我们将满怀喜悦地承担这一责任，但也将作出巨大的承诺。我们相信，与阿根廷一起，我们将创造一个美妙的美洲杯。”

阿根廷上一次举办美洲杯是在2011年，周五，阿根廷击败委内瑞拉，将在半决赛面对死敌巴西。巴西在周四的点球大战中险胜巴拉圭晋级。

哥伦比亚队在周五的点球大战中被淘汰出本届美洲杯。他们和卫冕冠军智利队踢了一场没有进球的平局，两队在点球大战前四轮全部命中，但在哥伦比亚队的第五次尝试中，威廉·特西洛射门偏出。

曼联的阿莱克西斯·桑切斯冷静地将点球打进球门，智利继续前进，并有机会连续第三次获得冠军。

自从阿根廷在1945-47年间连续三次获得美洲杯冠军以来，还没有球队连续三次获得美洲杯冠军。

乌拉圭和秘鲁将在周日进行第四场四分之一决赛，获胜者将在7月3日对阵智利。