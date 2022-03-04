响应世界自然基金会号召 维拉移除队徽中的狮子

任何在3月3日访问阿斯顿维拉社交媒体主页的球迷都会发现，俱乐部的队徽看起来有些不同，队徽上的那只狮子不见了。

维拉是支持世界自然基金会（WWF）活动的球队之一，该活动旨在提高对野生动物保护的认识。

维拉为什么要调整他们的队徽，还有哪些俱乐部也参与其中？够力足球带您了解一下。

解释为什么他们的队徽看起来有点光秃秃的，俱乐部表示："阿斯顿维拉再次表明我们对世界野生动物日的支持。”

"俱乐部将于3月3日星期四在我们所有的官方社交媒体渠道上去除俱乐部队徽中的狮子，以帮助提高对#没有自然的世界#活动的认识。”

"世界各地的许多品牌和运动队伍都参与其中，以强调大自然在我们生活的各个方面是多么重要。”

"作为世界自然基金会的一项倡议，该活动强调了全球生物多样性的急剧丧失，以及它所带来的社会和经济风险。”

"根据世界自然基金会的《生命星球报告》，自1970年以来，哺乳动物、鸟类、鱼类、两栖动物和爬行动物的平均数量下降了68%，令人震惊。”

"#没有自然的世界#比以往任何时候都更加突出，因为世界各地的政府正准备就一项新的全球自然协议的细节进行谈判。”

"这将在下个月在中国昆明召开的COP15全球生物多样性峰会上达成一致。”

"世界自然基金会呼吁全球领导人利用这个机会，提出一个雄心勃勃的全球计划，以解决生物多样性的丧失，使大自然走上复苏之路。"

除了维拉之外，多支英格兰球队也响应了这次活动，例如狼队、布伦特福德、赫尔城、普雷斯顿和布里斯托尔城等俱乐部都在这一天移除了队徽中的动物。