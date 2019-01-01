哈维：梅西还能踢四年

阿根廷人的前巴萨队友认为，五届金球奖得主还处于职业生涯的巅峰状态。

哈维说，梅西好着呢。他警告巴萨的竞争对手，这位灵活的阿根廷人“还能碾压三四年”。

南美人已经在世界足坛称霸十余载，并乐此不疲。

他已经拿到了五个金球，并且有望在2019年第六次获奖。



巴萨很可能会拿下本土双冠，梅西作为西甲头号射手，还有金靴要收入囊中。就是欧冠半决赛出局有一点不尽人意。

梅西曾四次获得欧冠奖杯，而哈维认为未来很有多机会。

当被问及他在诺坎普的前雇主是否应该享有更多的成就时，他告诉Sport：“绝对不止一些吧，我们之前只有一个。

“我们有能力赢得更多，但欧冠真的很难夺冠。

“瓜迪奥拉的巴萨是最好的，我们在四次当中仅拿下两次欧冠。切尔西和国际米兰都分别将我们淘汰出局。

“但要保持冷静，梅西还有戏呢。”

当梅西挂靴时，巴萨该怎么办，现在已经有人开始担心这个问题了。

今年夏天他将迎来自己的32岁，但是哈维认为梅西的完美状态还可以保持很久。

即将退役的世界杯冠军这么评价自己的前同事：“我们总是谈论后梅西时代，但梅西明明还在踢，还能强个三四年。

“他现在处于巅峰状态，因为他把自己照看得很好。他非常专业，他身体强壮，精神也很强悍。

“他在所有事情上都是最好的。”

本赛季梅西在西甲联赛中的36个进球帮助巴萨成功卫冕，而周六他们将与瓦伦西亚队进行国王杯决赛。

随后阿根廷人要备战美洲杯，阿根廷队将于6月15日首场比赛中迎战哥伦比亚队。