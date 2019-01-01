哈维：梅罗终将成过去 替代者我起码说四个

这位巴萨传奇相信，当今足坛不乏可以接替梅罗成为世界最佳的球员。

39岁的哈维曾在巴萨效力长达十年之久，期间他和五届金球奖得主梅西一起为捍卫诺坎普荣誉而战，也与另一位金球奖大户——当时还效力于皇马的C罗——在西甲赛场多次交手。

但如今已经就任卡塔尔 Al-Sadd俱乐部主帅的哈维相信，梅西和C罗都不会是永远的王者，那些正在不断成长的年轻人，迟早会代替他们成为世界最佳。

这位西班牙前国脚告诉《镜报》：“梅西和C罗多年来一直在竞争世界最佳球员，让人甚至想不起来他们之前的时代是什么样子。”

“虽然对我来说，梅西才是最顶级的那一个，尽管他们都处在极高的水平。但在不久的将来，总有一天，会有其他人来代替他们的位置。”

“你看那些年轻球员，他们都有能力在未来加冕最佳球员，内马尔，姆巴佩，萨拉赫，当然还有斯特林。”

效力于英超卫冕冠军的斯特林最近状态火热，新赛季刚刚过去五轮，他已有五球入账。

同样来自英伦赛场的萨拉赫，则是在2017年从罗马转会来到利物浦。登陆安菲尔德之后，他连续两个赛季成为了英超头号射手。在去年帮助利物浦夺得欧冠冠军后，他入选了今年金球奖候选的最后10人名单。

不过巴西人内马尔从转会窗开启前就一直有离队传闻，甚至在新赛季一度被主帅排除在阵容之外。他的俱乐部队友，世界冠军姆巴佩同样进入了今年金球奖的备选名单。