哈维：执教巴萨我可以 我了解梅西等前队友

在巴萨经历了糟糕的开局后，这位传奇中场被传将在诺坎普的教练席上顶替巴尔韦德。

巴塞罗那传奇球星哈维表示，他将能够在俱乐部管理好梅西、苏亚雷斯和布斯克茨等前队友。

巴萨现任主教练巴尔韦德在诺坎普承受着巨大的压力。尽管上赛季赢得了西甲冠军，但他们在欧冠中遭遇利物浦逆转，他们已经以灾难性的状态开始了新赛季。

他们在周六以0-2的比分输给了升班马格拉纳达，有猜测称巴尔韦德在巴萨的日子已经进入倒数。哈维一直被认为是未来的巴萨教练，他的名字也被提到过。

这位39岁的前中场球员目前是卡塔尔阿尔萨德的主教练。他的球队本赛季赢得了全部三场联赛，在此过程中攻入13球，并进入了亚冠半决赛。

但是哈维并没有把这个角色看作是去巴萨的跳板，尽管诺坎普的教练席是他想要填补的一个位置。

“我不知道这是不是通往巴萨的桥梁。”他告诉加泰罗尼亚报纸Ara：“现在唯一让我考虑的是要在这里做得好，赢得冠军，在一些方面犯错误，为将来学习。（执教前队友）不是问题。我知道莱奥（梅西）是什么样的，还有路易斯（苏亚雷斯）、布斯克茨、约尔迪（阿尔巴）、杰拉德（皮克）和塞尔吉（罗贝托）。我知道他们如何训练，他们的领导能力，我知道他们是悲伤还是愤怒。我希望作为一名教练，我能有3个、5个、8个或10个我已经认识的球员，而且我已经和他们建立了良好的关系。如果你能说服梅西，他甚至可以成为一名出色的后卫。他的身心都很敏捷。他拥有一切。如果你说服他跑动，其他人会怎么做？他们会跑两倍（距离）。”

周六输给格拉纳达之前，巴萨很幸运地在欧冠第一场比赛中与多特蒙德打成平局。

过去两个赛季在欧洲赛场上输给利物浦和罗马的惨痛失利给俱乐部和巴尔韦德带来了沉重的压力，但随着糟糕的状态蔓延到国内赛事，许多球迷正在失去耐心。

一些人指出新签入的德容表现平平，他的位置比荷兰和之前的阿贾克斯都要靠前。

哈维说:“中场的问题是没有人在防守，所以当他们不得不退防时，他们就会遭殃。教练很重要，但是没有球员就没有什么可做的。”