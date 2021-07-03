哈维：我打赌梅西会续约留队 他和巴萨都需要彼此

哈维依然认为梅西会续约留队

哈维打赌，一旦巴萨的财政问题得到解决，梅西将在不久的将来与球队签订一份新合同，他表示双方都需要彼此。

梅西与巴萨的合同已经到期，所以技术上来说，这位阿根廷巨星现在已经是一名自由球员。

尽管曼城和巴黎圣日耳曼等俱乐部一直对他感兴趣，但目前他还没有和其他俱乐部进行谈判，不过，在巴萨与他讨论新合同之前，俱乐部还需要考虑工资帽的问题。

梅西前队友哈维告诉《世界体育报》：“这是市场形势，我们必须等待。我想梅西正在与俱乐部和主席对话，我祝福梅西，作为他的朋友和巴萨球迷，我希望他能继续留在巴萨，希望这一消息能尽快公布。”

梅西整个职业生涯都效力于巴萨，目前他在与俱乐部高层进行沟通。巴萨主席拉波尔塔已经表示，他有信心俱乐部能与梅西完成续约。

不过，在签署新合同之前，巴萨需要大幅度的削减薪水支出，球队现在有大量的离队转会正在讨论中。

哈维仍然相信梅西会在新赛季效力于巴萨，他说道：“如果让我打赌，我会赌他继续留在俱乐部，尽管在足球界有很多传言，但我会说他会继续效力巴萨。”

“梅西需要巴萨，巴萨也需要梅西，他在巴塞罗那过得很开心，他在这座城市度过了大半辈子，我打赌他会续约。”