哈维：我想执教巴萨 欢迎内马尔重回诺坎普

这些巴萨传奇曾在今年早些时候曾与红蓝军团帅位联系在一起，尽管他最终选择了拒绝，但他依旧表示执教老东家是一个梦想。

哈维表示自己仍然梦想有朝一日成为巴塞罗那的主帅，他认为自己是一位有能力的教练。

今年早些时候，当加泰巨人解雇巴尔韦德之后，这位阿尔萨德的主帅曾与这份工作联系在一起。

40岁的哈维表示，接手诺坎普仍然是自己的一个梦想，他对自己的教练能力越来越有信心。

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在接受YouTube采访时，这位巴萨传奇告诉DjMaRiiO：“我不知道为什么那么多球迷希望我成为巴萨主帅，但我对此感到很自豪，我喜欢这种观点。”

“现在我已经成为了一名主帅，我认为我有能力执教巴萨，这既是幻想，也是梦想。”

“我已经说过很多次了，巴萨是我的家，是我的生命。”

“在教练层面，我还是一位学徒，我在卡塔尔学到了很多。很显然，执教巴萨对我来说是个挑战，我必须做好充分的准备，我希望有朝一日我真的能执教巴萨。”

“这是一个过程，我希望有一天我能达成这个心愿。”

除了谈到自己的执教梦想，哈维还谈到了一些巴萨的引援情况。

“我赞成内马尔重回巴萨，我对他的技术毫不怀疑，他也是个很好的人，是目前足坛排名前五的球员。”

“至于劳塔罗·马丁内斯，他在国米踢得更出色，他的突破和跑位给我留下了很深刻的印象，对巴萨来说这会是个好引援。”

“德容很年轻，他需要变得更成熟和稳定，巴萨和阿贾克斯不同，你需要经受每场比赛的考验，球迷们会用放大镜来观察你。法蒂对巴萨来说是个好消息，这表明拉玛西亚运转得还不错，不过他还需要时间来进一步成长。”

作为一位球员，哈维总共在巴萨赢得了8座西甲冠军奖杯和4座欧冠冠军奖杯。