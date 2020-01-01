哈维：我已准备好执教巴萨 但需清理更衣室毒瘤

西班牙人已经表达了自己想以教练的身份回到诺坎普的愿望，两个月前他拒绝了接替巴尔韦德的机会。

哈维相信自己已经准备好执教巴塞罗那了，因此他强调如果自己在不久的将来真的被任命为巴萨主帅的话，“更衣室内不会有任何人有问题”。

这位40岁的足坛传奇在诺坎普度过了自己职业生涯的前18年，总共为俱乐部出场过700多次。

前西班牙国脚在效力巴萨期间赢得了25座奖杯，包括8座西甲冠军和4座欧冠冠军，他被公认为那个时代最优秀的中场之一。

其他球队

在国家队层面，哈维的表现同样突出，他曾在2008-2012年期间，帮助西班牙国家队赢得了2座欧洲杯冠军奖杯和一座世界杯冠军奖杯。

哈维在2015年离开了巴萨，前往卡塔尔与阿尔萨德一起接受新的挑战，在成为这家中东豪门的主帅之前，他在那里做了4年球员。

2020年1月13号，56岁的巴尔韦德被解雇，巴萨高层亲自前往卡塔尔，与哈维进行了接触，不过最后，他们选择了前皇家贝蒂斯主帅塞蒂恩。

哈维证实自己收到了巴萨的邀请，但是他坚持认为现在就接受这个职位对他来说还为时过早。

在接受西班牙媒体《先锋报》的采访时，他承认自己对回归故地的前景感到“非常兴奋”。

“我很清楚自己想回到巴塞罗那，对此我很兴奋。我已经开启了自己的教练生涯，我想我能够为在球员们带来一些东西。”

“我告诉了他们，我现在参与了一个从头开始的项目，而在这个项目中，决策权属于我。如果要我回去，他们也需要这样做。”

这位阿尔萨阿德的老板并没有隐瞒自己曾拒绝巴萨邀请一事。

“我对于回归巴萨这件事并没有任何问题，我不会隐藏这一点，也不会收回这些话。我愿意与我信任的人、忠诚的人、可靠的人一起工作，更衣室内也不能有任何毒瘤。”

目前，塞蒂安依旧是一线队的负责人，但在他执教加泰罗尼亚豪门的前两个月里，并没能减少人们对他资格的怀疑。

巴萨目前在西甲联赛中排名第一，并在欧冠中进入了16强，但由于伤病危机，他们的前场目前缺兵少将，苏亚雷斯和登贝莱等人都已缺席了很长一段时间。

不过有传闻称巴黎圣日耳曼的超级巨星内马尔将会在今夏重回诺坎普，这支西甲卫冕冠军球队有望在夏窗开启后增强自己的实力。

不过，哈维哈维并不确定这样的交易是否可行，他认为多特蒙德边锋桑乔和拜仁慕尼黑球星纳布里是理想的替代者。

“我不知道内马尔能否回来，但就足球方面来说，我毫不怀疑这将是一笔让人想要的签约。如果没法带回内马尔，他们也不需要签下很多新球员:也许签下桑乔和格纳布里就够了。”