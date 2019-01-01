哈维：天生赢家瓜迪奥拉现在会优先考虑欧冠

哈维相信他的前教练将会把注意力转移到欧洲足球上，而现在联赛已经看不到希望了。

哈维认为，瓜迪奥拉将把曼城的注意力放在赢得欧洲冠军联赛上，而利物浦则将一路领先夺取英超冠军。

曼城比领头羊利物浦多踢了一场比赛，并且在积分榜上落后了14分——这一领先优势看起来是不可逾越的，因为红军的状态太不可思议了。

哈维曾在瓜迪奥拉2008-12年执教巴塞罗那期间效力于他，他相信他的前教练将会赢得欧洲顶级俱乐部的比赛，并且很可能会优先挑选阵容。

“佩普是天生的赢家。”哈维对《镜报》说：“曼城在联赛中远远落后于利物浦，这将对他造成伤害——他不会放弃。”

“但他会很现实。差距很大，目前看来他们不太可能连续三次夺冠。考虑到这一点，我认为佩普很有可能会优先考虑欧洲冠军联赛。”

“这将是对阵皇家马德里的两场重要比赛，也许会有机会让球员们在赛前得到休息，这是他们在冠军争夺战中得不到的。”

哈维认为瓜迪奥拉的球队更想赢得欧洲冠军而不是国内的荣誉，欧冠的胜利会提升俱乐部的地位。

“佩普会想尽他所能去赢得每一个奖杯——但是如果你在赛季开始的时候问他他更喜欢什么，我相信他会说欧洲冠军联赛。他和克洛普开玩笑说，也许曼城和利物浦今年应该交换奖杯——但我认为这个玩笑是有一定道理的。”

“他和曼城一起赢得了英格兰的每一座奖杯，他知道和他们一起赢得欧冠会让他们的俱乐部更上一层台阶。”