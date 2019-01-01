哈特森赞蒂尔尼超值 称某些方面胜过罗伯逊

这位前枪手球员相信蒂尔尼一定能够在酋长球场收获成功，所以花费2500万英镑签下这位苏格兰人是很实惠的选择。

蒂尔尼在这个夏天加盟了埃梅里的球队，但伤病使他带来的影响力十分有限。

不过在同样为阿森纳和凯尔特人效力过的威尔士前锋哈特森卡莱，蒂尔尼能够在北伦敦证明自己，甚至在某些方面，这名苏格兰后卫已经超过了曾经帮助球队夺得过欧冠冠军的安迪-罗伯逊。

哈特森告诉Daily Record：“如果你对比一下曼联花费5000万英镑得到的万-比萨卡，你就会发现阿森纳买他（蒂尔尼）的价格真的便宜。”

“普通球员的身价都都奔着3000万镑或者4000万镑去，而蒂尔尼显然不是普通球员。”

“凯尔特人本可以再多要500万镑的，但他们还是得到了一笔可观的收入，特别是他还是层层选拔上来的，没花俱乐部一分钱。”

“他值得2500万英镑，来到一个完全不同的联赛中，他也能够脱颖而出，因为有一种看法是，苏格兰联赛没那么好。”

这位22岁的枪手新援至今仍在等待他的英超首秀。赛季开始至今，他也只在杯赛中获得过两次首发机会。

但哈特森还是坚信，只要蒂尔尼恢复健康，他将势不可挡。

“一旦蒂尔尼适应了球队，他将会做得很好。没人希望来到一家新俱乐部就受伤没法踢球。”

并且这位前威尔士球员对于现役的苏格兰后卫给出了“超越安迪罗伯逊”的评价。

他继续说道：“人们讨论安迪-罗伯逊。但此时我只想说，他（罗伯逊）有着更出色的传接能力，而蒂尔尼在防守方面则表现要更好一些。”

“当罗伯逊还在为邓迪联效力的时候我去看过他，当时他表现很好。”

“他（罗伯逊）后来去了赫尔城，但收获了一段失败的职业生涯。而利物浦给了他机会，现在他已经火力全开了。”