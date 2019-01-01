哈森许特尔赞扬朗的快攻成果：纪录很难被打破

主教练不认为这位前锋在7秒后的进球会被打破，而南安普顿的前锋也正陶醉于这项纪录。

南安普顿主教练哈森许特尔认为肖恩·朗创造的英超历史上的最快进球纪录不会很快被打破。

朗在开赛7秒后破纪录的进球帮助南安普敦在周二1-1战平沃特福德，此役之后，哈森赫特尔的球队进一步远离降级区。

爱尔兰国脚在面对福斯特挑射进门后打破了莱德利·金自2000年以来保持的10秒的进球纪录。

赛后，朗表示对新纪录很满意，他说:“教练说要快速起步，给他们施加压力。这是一个很好的新纪录。”

哈森许特尔对朗大加赞赏，他告诉记者：“我认为这太棒了。这是一个很好的信号，特别是在周六的比赛之后，我对那场球上半场我们不够有侵略性而感到很不高兴。”

“我认为他们听取了我的意见，尤其是肖恩·朗。他的速度如此之快，进攻也打得非常的快。赢得球权是一回事，进球则是另一回事了。”

“我认为他给人的印象是，他并没有进那么多球，但在最近四场比赛中，他进了三个球。这是惊人的，他在那一刻展现了惊人的表演。我们在一起的合作非常开心。”

哈森许特尔补充说：“(打破纪录)并不容易。唯一的机会是从中线射门。这是唯一能打破这一纪录的机会，因为我认为要这一纪录再快得多是不可能的。”

沃特福德设法保住了一分，这要感谢安德烈·格雷在主场比赛里临近尾声的一记射门。

格雷在第90分钟时突然灵光一现，为沃特福德拿到了一分，这也使得沃特福德超越了埃弗顿，排名英超第七。

“我们在上一场比赛中丢了两个类似的球。但是像福斯特和卡斯卡特这样的球员，他们总是非常专注。在我看来，这种事情有时会发生，你永远也不知道确切原因。”主教练格拉西亚说道。

“我相信在下一场比赛中，这些球员和球队的其他球员会继续非常专注，并试图避免这些错误，但有时就是会发生这种情况，我们会在接下来的比赛中做得更好，避免这些错误。”