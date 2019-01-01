哈梅斯法尔考因伤落选哥伦比亚大名单

两名球员都将错过哥伦比亚即将到来的友谊赛。

皇家马德里的哈梅斯·罗德里格斯和摩纳哥前锋拉达梅尔·法尔考没有入选哥伦比亚下个月对阵巴西和委内瑞拉的友谊赛阵容。

皇马周一证实，这位28岁的中场球员右腿小腿受伤，但没有透露他将缺席多长时间。自2017年5月以来，哈梅斯首次代表皇马出战。

赛后，哈梅斯谈到了他在伯纳乌的“独特感觉”。这名中场球员被租借到拜仁慕尼黑两个赛季，在两个赛季中都获得了德甲冠军，但是德甲冠军在上个赛季末决定不永久签下这名哥伦比亚球员。

据报道马德里竞技和那不勒斯有兴趣在转会窗口期间签下詹姆斯，但是交易没有达成，看起来他将在9月2日转会截止日期之后留在伯纳乌。自2014年加盟皇马以来，哈梅斯已经出场112次，他的合同还有两年才到期。

由于伤病，法尔考本赛季还没有为摩纳哥出场，而他在俱乐部的未来仍然悬而未决。

在摩纳哥俱乐部在2018-19赛季几乎降级后，有传言称这位前锋正在寻找离开摩纳哥的出路。

加拉塔萨雷被认为是他最有可能的落脚点，因为33岁的法尔考希望参加欧冠。

然而，摩纳哥首席执行官奥列格·佩特罗夫警告说，法尔考的转会可能不会在9月2日转会截止日期之前完成。

“法尔考是一个出色的职业球员。”佩特罗夫上周说：“他显然有野心，他想参加欧冠，我们理解他，但我们希望他留在俱乐部，他有合同，他必须尊重合同。”

哥伦比亚进入了今年夏天美洲杯的四分之一决赛，他们在120分钟的比赛中0-0战平智利，在点球大战中失利。

在哈梅斯和法尔考缺席的情况下，哥伦比亚征召了杜万·萨帕塔、拉斐尔·桑托斯·博雷、路易斯·穆里尔和罗杰·马丁内斯参加即将到来的友谊赛。