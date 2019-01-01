哈梅斯拒绝留队 恳求球队不要激活买断条款

28岁的哥伦比亚中场即将结束在拜仁的2年租借时光，但他与德甲巨人的缘分显然也只能到此为止。

2017年的夏天，哈梅斯来到安联球场，与拜仁签下了一份为期2年的租借合同，其中还包括一条4200万欧元的买断条款。

两个赛季以来，这位哥伦比亚国脚共为南部之星打入15粒进球，处子赛季更是入选了德甲赛季最佳阵容和欧冠赛季最佳阵容。

但拜仁CEO鲁梅尼格在接受SportBild和Sport1采访时，对于哈梅斯的未来第一次给出了较为清晰明确的答复：“他在与我的私人谈话中告诉我，他请求俱乐部不要激活那个选择（买断条款）。”

外界有看法认为拜仁可以先完成球员的正式转会，再以一个更高的价格将球员出售。但鲁梅尼格否定了这种可能性。

他继续说道：“这对皇马来说不公平，而这也不是拜仁的风格。我们在这里并不是为了买卖球员。”

28岁的哈梅斯已经不再是世界足坛的金童，如果离开慕尼黑，或许他唯有先返回皇马再做打算。

不过，由于皇马希望引进目前效力于曼联的博格巴，哈梅斯将可能互换前往英超球队。而根据《马卡报》的消息，他的下一站有可能是意甲。那不勒斯和尤文都表现出了一定的兴趣。

目前，哈梅斯已经回到国家队，全身心地为美洲杯积极备战。美洲杯哥伦比亚首战，将三狮在6月15日与阿根廷展开较量。