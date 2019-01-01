哈梅斯对未来很冷静：只想好好踢美洲杯

尽管不知道自己下赛季将在哪里踢球，但哥伦比亚球星哈梅斯·罗德里格斯还是专注于即将到来的美洲杯。

哈梅斯·罗德里格斯坚称他的注意力集中在哥伦比亚，尽管今夏租借给拜仁慕尼黑的合同即将到期，他的俱乐部前途并不明朗。

在过去的两个赛季里，哈梅斯·罗德里格斯都是从皇家马德里租借到拜仁效力，但是考虑到他之前与齐达内的交情，目前还不清楚这位前锋下个赛季会在哪里。齐达内本赛季重返皇马执教。

在周一哥伦比亚3-0战胜巴拿马的友谊赛中，哈梅斯替补出场。他说，他希望在美洲杯之前把精力集中在国家队身上，他希望带领哥伦比亚在美洲杯中夺冠。

“我现在处于选择模式，”他通过Marca Claro说。“我很冷静，我只想想着哥伦比亚队，以后再说吧。”

詹姆斯整个赛季都在与无数的伤病作斗争，包括赛季末的小腿受伤。

本赛季他一共为拜仁慕尼黑出场28次，打入7粒德甲进球，帮助拜仁在本赛季再次夺得联赛冠军。

这名27岁的球员在对阵巴拿马的比赛还剩25分钟时上场，这是他自4月份以来的首场比赛。

“我身体很好。我相信我已经做得很好了。”哈梅斯在赛后说道：“我只是想好好地来这里，我现在在良好的道路上。”

哥伦比亚将在周日的友谊赛中对阵秘鲁，然后在6月15日对阵阿根廷的比赛中开始他们的美洲杯之旅。

他们还将在今年夏天巴西美洲杯B组的比赛中迎战卡塔尔和巴拉圭。

哥伦比亚队在2016年美洲杯中排名第三，在半决赛中输给了冠军智利队，最终击败美国队获得第三名。