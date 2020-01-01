哈格里夫斯：萨内若离开曼城 只会去这四支球队

这名德国国脚仍然是拜仁慕尼黑的首要目标，这位前英格兰球星觉得加盟拜仁是很难抗拒的。

根据哈格里夫斯的说法，拜仁慕尼黑是仅有的四家能够提供给勒罗伊·萨内任何接近他目前在曼城所拥有的东西的俱乐部之一。

哈格里夫斯在他的职业生涯中曾效力拜仁和曼城，他相信为拜仁踢球的机会对任何德国球员来说都是难以抗拒的。

这位BT体育评论员在接受够力足球采访时表示：“在争夺冠军、联赛和欧冠的过程中，拜仁总是德国顶级球员的议事日程上的重要一环。”

其他球队

“随着勒罗伊在曼城的成长，如果他离开，他可能只会去四支球队。只有巴塞罗那、皇家马德里、尤文图斯和拜仁慕尼黑能够提供比他在曼城更多的东西。”

如今，许多年轻的英国人都来到了欧洲大陆，随着桑乔在多特蒙德的成功，德甲被视为一个理想的联赛。哈格里夫斯赞扬了这位20岁的球员，他已经成为球队最杰出的天才之一。

他说：“我认为他（桑乔）应该得到很多赞誉，就像任何离开舒适区的球员一样。在这里，我只在德国踢球，因为一个家伙发现我是德国人，有德国联系人。”

“如果我在英国长大，我就会去英超踢球。对我来说，我的道路是不同的，但他可以去任何地方。他看到多特蒙德很擅长培养年轻球员，给他们一个平台。”

“我认为机会就在那里。有一次我在德国，我和奥格斯堡的一位体育主管谈过，我曾经和他一起踢球。当时我在曼城足球学院执教，我对他说：‘英格兰的足球学院里有那么多优秀的球员，这简直太疯狂了。’”

“在切尔西、曼联、曼城，这些家伙根本踢不上球。那是四年前的事了。现在感觉就像有大量的英格兰孩子涌向那里。不是每个孩子都能成为桑乔，因为桑乔很特别，但我认为越快踢上成年足球就越好。”

“阿里在英甲的一个很好的例子。他甚至比桑乔更早在MK Dons踢球。这对他来说太好了，他可以去热刺了。”

“我认为如果孩子们进入一个大球队的学院，这是很好的，所有的球队都想要这些男孩。但你最好还是像阿里一样——走出学院，去踢成年足球。”

“如果你的学院没有为你提供一线队的机会，那么一定要像桑乔那样去德国踢球。德甲是一个不错的选择。这与英超联赛的水平不同，但也相差不远。”