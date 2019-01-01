哈曼：签下库蒂尼奥是德甲的胜利

前拜仁中场对德甲冠军从巴萨成功租借库蒂尼奥的运作，感到非常满意。

拜仁在本月早些时间官宣，将从巴萨租借前利物浦及国米前锋库蒂尼奥一个赛季。

根据报道，德甲冠军需要承担球员在租借期间的工资，总额为770万欧元。同时租借合同还包含一条标价高达1.2亿欧元的买断条款。

2018年1月，西甲豪门花费1.05亿将库蒂尼奥从安菲尔德带回诺坎普。但在接下来的一个半赛季，巴西国脚并没能顺利争取到一个稳定的首发席位。夏天格里兹曼的加盟又进一步加剧了他的尴尬处境。

哈曼曾在上世纪90年代为南部之星出场超过100次，他相信库蒂尼奥的加盟可谓是德甲最值得庆祝的新闻了。

这位前拜仁中场告诉《踢球者》：“恭喜拜仁，这是一桩极秒的转会。菲利普-库蒂尼奥是属于德甲的胜利。”

“库蒂尼奥将给德甲带来巨大冲击，拜仁将从他身上，靠他的技术，获得巨大好处，特别是在面对那些深度防守的球队时。”

巴西人在效力利物浦的五年时间里，与萨拉赫，马内和菲尔米诺一起组成了令世界足坛叹为观止的顶级前场。并且在桑巴军团，他的出场次数也已经多达55场。

不过，哈曼认为目前的拜仁阵容仍有需要补充的地方。

他继续说道：“我认为拜仁目前最大的短板是缺一个防守型中场。蒂亚戈还没有能力在中场理清思路，马丁内斯已经证明了自己可以在关键比赛中做到这点，但我认为这还不够。”

“如果拜仁可以补强这个位置，他们将会成为欧冠冠军的有力争夺者。”

德甲新赛季首轮，拜仁主场2-2战平柏林赫塔。而本周六，他们还将客场挑战瓦格纳带领的沙尔克。