哈曼·曼联前景堪忧 加盟切尔西是哈弗茨更明智决定

这位勒沃库森的组织核心似乎已经准备好了选择欧洲顶级俱乐部，而斯坦福桥被认为是一个潜在的完美的下一站。

哈弗茨得到了哈曼的建议，如果这位德国新星想要在切尔西和曼联之间做出选择，蓝军可能会是他更明智的选择。

这位勒沃库森的新星已经成为欧洲足坛最炙手可热的天才之一，来自欧洲大陆的各方都在关注他在德国的发展和情况。

其中就包括几家英超豪门，曼联、切尔西和他老乡克洛普所执教的利物浦都是他的追求者。

其他球队

尽管如此，实际上切尔西可能已经在这场争夺战中占据了一定的先机，此前他们曾击败利物浦，与 7高峰维尔纳签下了一份长约。

除此之外，他们还敲定了哈基姆·齐耶赫的转会，并在积极尝试引进莱斯特城左后卫本·奇尔维尔。

不过蓝军并不是英超唯一一家野心勃勃的俱乐部，同样的剧情实际上也在老特拉福德上演，曼联正在积极运作格拉利什和桑乔的交易，不过哈曼相信斯坦福桥是最适合哈弗茨的下一站。

这位前德国国脚曾先后在英格兰效力过纽卡斯尔、利物浦和曼城，他告诉德国天空电视台:“切尔西和曼联正在争夺英超第四名的位置。”

“如果曼联再次无缘欧冠，那么他们就有彻底掉队的危险。”

“曼联近年来已经失去了吸引力。他们多年来一直是衡量俱乐部成功与否的标准，尽管目前他们仍然是英格兰最大的俱乐部，但他们确实有着重大的内部问题。”

“如果过去有球员出现在转会市场上，曼联肯定会是球员最先考虑的加盟俱乐部，不过我相信如今已经不是这样了。”

“当像哈弗茨这样的球员开始想要转会并签下一份五年合同，能够参加下赛季的欧冠比赛肯定会很重要，俱乐部的前景要更重要。”

“哈弗茨可能要在接下来的几周内做出决定，而不能等到7月底或8月初，英格兰联赛结束之后。前景对一位球员来说很重要，但曼联已经很多年以来都没有很好的前景了。”

“另一方面，看看切尔西，他们拥有弗兰克·兰帕德这样的教练，在球员时代就曾为俱乐部做出了伟大贡献，我感觉蓝军正在再次成长。”

“他们此前经历了两年的转会禁令，但却挖掘了梅森·芒特和塔米·亚伯拉罕，让这两人从“出租车”的一员直接成为了蓝军一线队的一员。除此之外，克里斯腾森也是一个非常有趣的玩家。”

“这么长时间以来，你第一次拥有了一支球迷真正认同的球队。如果维尔纳或者哈弗茨加入，这将是一个令人难以置信的激动人心且有趣的故事。”

“如果我考虑一下我现在和两三年后将要看到的俱乐部，对于身为球员的我来说，选择切尔西将是一个相对容易的决定。”