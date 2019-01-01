哈曼对库蒂尼奥拜仁开局不感冒：他是个陌生人

利物浦传奇质疑这名从巴塞罗那租借来的中场球员能否会给尼科·科瓦奇在安联球场的阵容增加任何额外的东西。

根据哈曼的说法，对于拜仁慕尼黑来说，库蒂尼奥目前“只算半个球员”，他认为这名攻击手在锋线和后防方面对他的新俱乐部的贡献都不够。

这名巴西国脚在8月份从巴塞罗那以租借一个赛季的合同加盟拜仁，在此之前，他被诺坎普主帅巴尔韦德认为在2019-20赛季中是多余的。

当库蒂尼奥在2018年1月以1.42亿英镑(1.82亿美元)的价格从利物浦转投巴萨时，人们对他的期望很高，但他一直难以在一支充满世界级天才的球队中脱颖而出。

这名27岁的球员有机会在德国重新点燃自己的职业生涯，他已经成为尼科·科瓦奇首发阵容中的一员。

本赛季，库蒂尼奥为拜仁出场8次，贡献了2个进球和3次助攻，但前利物浦中场哈曼对前者在德甲的开局表现并不感冒。

“对我来说，他是队里的一个陌生人，”他告诉《体育画报》。“我不记得他在进攻中的表现有多好。”

“如果你的球队中有这样的球员，而他没有表现出任何特殊的时刻，那么，当然，你会遇到问题，因为在防守中，他只算半个球员。”

“他还有30到35场比赛要打，所以他必须找个时间上场(展示出好的表现)。他仍然只是从巴萨租借而来直到赛季末而已。”

周二晚上，库蒂尼奥又踢了整整90分钟的比赛，拜仁以3-2险胜奥林匹亚科斯。

这位善变的中场球员无法以任何有意义的方式影响欧冠的比赛，但是科瓦奇在赛后的新闻发布会上为他的表现进行了辩护。

“现在他缺少一点运气，”拜仁主教练说。“他总是有好的行为。我对他的表现和其他人的表现都很满意。”

周六下午，当德国冠军球队在安联球场迎接柏林联合时，库蒂尼奥将有另一个机会来证明自己。

拜仁目前在德甲联赛中排名第三，但如果本周末的结果如他们所料，他们可能重返积分榜榜首，因为现任榜首球队门兴格拉夫巴赫将会在勒沃库森进行一场艰苦的客场之旅。