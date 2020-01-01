哈曼：哈弗茨没提升利物浦实力 拜仁是欧冠夺冠热门

这位前红军中场相信会有英格兰球队报价哈弗茨，并相信自己的这位后辈能够提升所有球队的水平。

迪特马尔·哈曼表示，哈弗茨肯定能够提高利物浦，不过他认为曼联才是最应该签下这位勒沃库森新星的英超球队。

德甲最近几周在欧洲占据了欧洲足球的舞台中心，他们是第一个从新型冠状病毒疫情停赛中恢复的联赛。

在比赛恢复后，毫无疑问，哈弗茨的优秀表现吸引了所有人的目光，有关他的转会传闻再次发酵，所有俱乐部都在等待转会窗的开启。

其他球队

根据媒体的报道，很多重量级俱乐部都在考虑对这名德国国脚的进行报价，并将其余桑乔和维尔纳等人相提并论。

哈曼是持同样观点的人之一，这位前利物浦中场希望哈弗茨能够前往英超。

他告诉天空体育:“我想很多英超俱乐部会对他感兴趣，他是一名非常棒的球员，当今足坛没有多少比他更好的球员了。”

“比如曼联，很明显他们需要新的球员，我认为他会让每支球队都出现很大的进步。利物浦在组织和比赛方式上和哈弗茨并非完全契合，但我认为他能够让所有球队的水平得以提高。”

“在中场休息之前，人们谈论的是1亿欧元以上，我不知道这是不是其他俱乐部将在今夏支付的费用，到我觉得他确实可能会离开勒沃库森，接受另一个挑战。”

除了讨论这位后辈的转会问题以外，哈曼还谈到了自己的另一个前东家——拜仁慕尼黑。

在谈到目前在德甲积分榜上以七分优势高居榜首的球队时，他表示：“这个赛季他们的表现出的水准相当高，在前任教练的带领下他们踢得有些吃力，但在现任主教练弗利克的带领下，他们又重新回到了最佳状态。”

“我认为他们可能是目前欧洲最好的球队。我想如果欧冠重新开始，拜仁将会是冠军的有力争夺者。”

拜仁在最近的一场比赛中以5比0轻松击败了杜塞尔多夫，而罗伯特·莱万多夫斯基在那场比赛中又踢进了两球，延续了自己的火热状态。