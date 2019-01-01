哈曼：哈兰德对多特蒙德来说会是一笔梦幻签约

多特蒙德必须击败来自曼联、尤文图斯和莱比锡的竞争，才能得到这名天才少年前锋。

前德国国家队球星哈曼认为，厄林·哈兰德将是多特蒙德队的完美补充。

这名萨尔斯堡红牛前锋本赛季在奥地利联赛和欧洲冠军联赛上的进球吸引了人们的眼球，引起了一些欧洲豪门的注意。

尽管曼联和尤文图斯都与这名19岁的球员联系在一起，但有报道称这名年轻球员更有可能前往德甲，多特蒙德和莱比锡都在争取他的加盟。

然而对于多特蒙德来说，他的加入是非常必要的，因为他们缺少一位天然的中锋。帕克是他们唯一的9号球员，但是在这个赛季一直受到伤病的困扰，这让他们失去了火力，反过来也影响了他们在联赛中的表现。

因此，哈曼相信挪威国脚将会是多特蒙德的最佳选择。

“他更适合加盟多特蒙德而不是莱比锡，”这位前利物浦中场告诉天空电视台。“莱比锡有他们的目标球员，包括埃米尔·弗斯伯格、亚孔·保尔森和蒂莫·维尔纳。然而，多特蒙德只能在中路依靠帕克。”

“他是一颗可以帮助多特蒙德的钻石，也是一个梦幻般的转会。他们有像罗伊斯和雅桑乔这样有天赋的球员，他们可以创造空间。他们必须在技术上变得更好、更成熟，但球队会更上一层楼。”

法夫尔的球队在本周的欧冠淘汰赛中取得了可喜的进步，周二以2-1险胜布拉格斯拉维亚，尽管在最后阶段只有10人应战。国际米兰在巴塞罗那的失利确保了他们的晋级。

与此同时，多特蒙德将把他们的注意力转回德甲，他们目前以26分排在积分榜的第三位，比领头羊门兴格拉德巴赫少5分，而在冬歇之前还有3场比赛。

第一场是在周六，他们将前往美因茨，接下来是周二主场对阵莱比锡的比赛。然后在三天后与霍芬海姆的比赛后迎接圣诞节。

到1月18日联赛重新恢复的时候，他们将希望已经采取措施解决了他们的中锋难题。