哈德森：阿森纳不该让永贝里冒险 应效仿热刺积极主动

这位前锋线球员说在酋长球场没有感情的空间，很明显需要尽快引进一位经验丰富的教练。

约翰·哈德森说，阿森纳需要跟随劲敌托特纳姆热刺的脚步，找到一个久经考验的主教练，枪手没有立场让弗雷迪·永贝里“冒险”。

这位前球迷的最爱将在周一执教第三场比赛，届时他们将与西汉姆联进行德比战。

阿森纳以42年来最差的状态进入了这场比赛，而埃梅里已经为酋长球场的苦苦挣扎付出了代价。

人们提出了各种可能接替这位西班牙人的候选人，但至今没有人被任命。

哈德森对球队缺乏“积极主动”的表现有点担心，因为热刺在用穆里尼奥替换波切蒂诺后已经展示了应该如何在管理层进行调整。

这位前枪手前锋告诉《太阳报》:“阿森纳不能磨磨蹭蹭，犹豫不决，或者给永贝里一次机会。”

“作为一名球员，他可能是阿森纳球迷的最爱，但要管理好阿森纳，你需要更多的了解和更多的经验。”

“有很多优秀的经理人。追求其他人吧。要积极主动。”

“像热刺一样，直接把穆里尼奥带来。”

“如果你要解雇一个教练，那就去换一个吧。”

“阿森纳需要方向，他们需要领导，他们需要新鲜感，他们需要有人来控制更衣室，因为现在就像一艘正在下沉的船。”

保罗·默尔森曾暗示阿森纳已经成为“比赛中最糟糕的工作之一”，但哈德森相信许多知名人士仍然会幻想有机会唤醒一个沉睡的巨人。

随着米克尔·阿尔特塔、波切蒂诺和阿莱格里也在名单之列，他补充道:“很多教练会喜欢这份工作，因为它是一个巨大的挑战。”

“它不会像穆里尼奥在热刺时那样，接管一群出色的球员。而是要投入进去，以你所拥有的去工作。”

阿森纳面临的第一个挑战是结束九连败，而永贝里仍然肩负着扭转命运的任务，他将继续暂时负责一线队的事务。