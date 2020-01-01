哈弗茨首秀遇冷场 兰帕德的进攻还得再想想

这位身价7000万英镑的球员在对阵布莱顿的比赛中并没有拿出最出色的表现。

所有的目光都集中在德国国脚蒂莫·维尔纳和凯·哈弗茨的切尔西首秀上。一个在周一晚上对阵布莱顿的比赛中表现出色，而另一个却在挣扎。

今年夏天，哈弗茨的7000万英镑总身价使他成为蓝军有史以来第二昂贵的签约球员，仅次于陷入困境的门将凯帕·阿里萨巴拉加。

这也给21岁的他带来了压力，他还在适应英国生活的方方面面。他的转会是在切尔西在赛季首场比赛前10天被确认的。

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哈弗茨日后终将成为切尔西的主角，但他可能需要时间。在与布莱顿的比赛中，他没有射门，只提供了2个关键传球，并且只赢得了36.4%的拼抢。

尽管如此，他在比赛后还是受到了兰帕德的赞扬，在第73分钟的一次铲球成为了比赛的亮点。这一举动给教练留下了深刻的印象，他本人也以作为球员的职业道德而闻名，这也是他不断尝试向球队传输的一个特点。

“在这场比赛中，你不会说，‘这里有10个精彩时刻’，但我认为有真正的实力和冷静的时刻。这对哈弗茨来说是一个很大的要求，他在转会这件事上承担了很多责任。”兰帕德在赛后接受天空体育采访时说。

“他很年轻，而且来到了一个不同的联赛。他以这样的速度打球。关于他接球的方式，我想我们已经看到了一些端倪。”

“我们还看到他狂奔80码进行防守铲球。所以我所看到的关于他性格的一切都是完全正确的。”

哈弗茨在他不太喜欢的右边路位置上把球给丢了，之后他开始了反抢。在某种程度上，他在场上为球队做了一份工作，但这位左脚球星通常比这场比赛更有威胁，他能够用自己的惯用脚切入，并能把握内切的时机。

这种影响是缺乏的，但公平地说，所有前锋之间普遍缺乏凝聚力。尽管维尔纳从国家队就很了解哈弗茨，但左路的梅森·芒特和鲁本·洛夫图斯-齐克是第一次与哈弗茨搭档。

芒特当晚看起来很有信心，尽管不在最擅长的位置。但洛夫图斯-齐克挣扎得很厉害。在低于正常水平的表现后，兰帕德正确地指出了他13个月的伤病停赛，以及他在2019年5月跟腱断裂后还没有试过打满90分钟的事实。

兰帕德在赛后的新闻发布会上说：“他们都是会回来的球员，给了我很多选择，所以今天看到鲁本在10号位置对我来说很有趣，他肯定能在这些方面给我们很多帮助。”

“鲁本已经缺席了很长一段时间，即使是他的回归也被停赛和复赛开始时他只能踢几场比赛所破坏。所以我们必须给他一些时间来解决这些问题。”

“这是鲁本可以为我们踢的位置；哈基姆·齐耶赫和克里斯蒂安·普利西奇都受伤了。”

的确，前阿贾克斯组织核心齐耶赫和影响力越来越大的普利西奇的缺席得以让洛夫图斯-齐克首发，但其他人却不一样。卡勒姆·哈德森-奥多伊只踢了11分钟，而吉鲁和塔米·亚伯拉罕都没有上场。

在没有中锋的情况下，齐克的10号位置让他经常转变成一名前锋，但在他作为焦点的时刻，他并没有让人信服。

就像哈弗茨、维尔纳和芒特一样，齐克更喜欢看到他面前的比赛，他最强的位置是一个禁区到禁区的中场。他最终被巴克利换下。

齐克并没有从兰帕德的尝试中受益，蓝军主帅需要在下周利物浦做客斯坦福桥之前确定他的最佳锋线。

克洛普的三名前锋萨拉赫，萨迪奥·马内和菲尔米诺为他们之间的合作树立了标准。这种联系花了很多时间在训练场上磨练，并在英超水平上一起踢球。兰帕德需要尽快在他的前锋线上找到那种凝聚力。

利物浦已经为联赛设定了标准，但是这个夏天在切尔西的锋线上花了很多钱，他们将会被期望达到这个标准——而且要快。