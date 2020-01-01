哈基米须为未来做出决定：在多特皇马之间徘徊

这名高水平的后卫在德国的两年租借期即将结束，有消息称他将回到伯纳乌。

哈基米正处在职业生涯的一个重要十字路口，他承认自己的心在皇马和多特蒙德之间徘徊。

这位21岁的后卫在德国的两年租借期即将结束。

他的身价在德甲和欧冠的小组比赛后大幅上涨。

据报道，多特蒙德希望延续与球员的联系，因为他们不愿意看到这名摩洛哥国脚离开。

然而哈基米已经和西甲豪门皇马签约，他们也对哈基米最近几个赛季的进步印象深刻。

白衣军团很可能是在这个夏天张开双臂欢迎他的回归，并在伯纳乌为他找到一个更重要的角色。

重大的决定摆在所有相关的人面前，哈基米承认当涉及到他的未来时，他很纠结。

他说：“我的心在马德里和多特蒙德之间徘徊。”

“离夏天还有六个月，还有很多比赛。我能说的是，现在我很高兴来到多特蒙德。我觉得很舒服。”

哈基米此前曾暗示愿意回到西班牙。

他在2019年10月接受采访时说：“我不会撒谎，我当然希望在那里取得成功。”

“我在马德里长大，这里是我的家，我想在这里继续成长，但如果不是这样，我希望在其他地方取得成功。”

“现在，我只专注于每一场比赛，尽我所能。明年夏天离我们还有一段时间，我们将拭目以待。”

“我只需要专注于一个好的竞选。这是我在赛季结束后唯一的选择。

“我在这里的合同为期两年。当那一天到来的时候，我会看看这两年我做的是否够多，我是否为皇马做好了准备。”

“现在，我感觉我做得很好，如果我继续这样踢球，我可以为皇马效力。但是我不能说我是否准备好了，直到赛季结束。五月份再问我吧。”

哈基米在德国期间一直是多特蒙德的常规球员，但之前在马德里，他只在一线队出场17次，攻入两球。

然而，他是皇马著名的青训系统的产物，他们一直很看中他。

虽然球队现在的右后卫卡瓦哈尔只有28岁，但他在伯纳乌的首发位置可能会在某个阶段为他打开。

哈基米必须决定在哪里他才会得到更好的发展，而多特蒙德需要尽快决定他们是否会与欧洲对手进行进一步的转会谈判。