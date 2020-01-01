哈兰德：C罗鼓舞人心 感谢内马尔模仿我的冥想庆祝动作

这位年轻的挪威球星渴望复制葡萄牙传奇所表现出的那种对胜利和进球的渴望。

多特蒙德球星埃尔林·哈兰德表示，尤文图斯超级巨星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多是一个鼓舞人心的球员。与此同时，这位挪威前锋似乎并没有对巴黎圣日耳曼嘲笑他的冥想庆祝动作表现出太多关注。

在2019- 2020赛季，哈兰德成为了足坛最引人注目的新星之一，他的出色发挥已经让他与西甲豪门皇家马德里联系在了一起。

这位19岁的前锋本赛季在萨尔斯堡的所有比赛中打进了28球，而在1月份加盟多特蒙德之后的11场比赛中，他总共打进12粒进球。

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哈兰德表示，五次金球奖得主C罗是一位鼓舞人心的伟大球星。

“你可以从C罗的脸上看出来，‘今天我就是那个关键先生’，‘今天我要进球’，他就是这么做的。”看着C罗比赛长大的哈兰德告诉ESPN。

“这是我最喜欢C罗的点，他很执着，渴望成功，渴望成为比赛中的真男人。”

而在谈到他令人难以置信的德甲处子赛季，哈兰德补充道：“这是一个很棒的开端，从我的处子秀开始，我就一直在享受这一切，享受微笑。这些是我生活中最重要的事情。”

“我感觉自己每天都在进步，现在我和比我在萨尔斯堡时更强的队友一起踢球，我尊重萨尔斯堡，但现实是，现在的我变得更好了，我在多特蒙德的头几个月踢得很不错。”

在多特蒙德输给法甲卫冕冠军后，哈兰德受到了内马尔和巴黎圣日耳曼的嘲笑。

来自哈兰德的首回合进球帮助多特蒙德2-1战胜了巴黎圣日耳曼，之后这支法国冠军球队在3月份的第二回合比赛中2-0取得了胜利，以3-2的总比分战胜了多特蒙德。

哈兰德以盘腿坐着假装冥想的方式庆祝了他首回合的两个进球——内马尔在王子公园模仿了这一庆祝方式，巴黎圣日耳曼的队友们在比赛结束后做出了类似的动作。

“我认为他们极大地帮助了我，让我成为了世界关注的焦点，并向全世界表明了冥想是一件多么重要的事情，所以我很感谢他们在这方面帮助了我。”