哈兰德转会曼城：英超冠军在接近瓜迪奥拉渴望得到的前锋

无论哈兰德现在做什么事，都会被外界解读为他在选择什么下家。

最近他去慕尼黑检查伤势，引发了和巴萨主帅哈维私下会面的报道，而在Instagram上点赞伯纳乌球场的帖子，则引发了他将加盟皇马的讨论。

甚至在观看曼城比赛时吃自制的焦糖，也引发人们对他是否要加盟曼城的猜测。

作为市场上最抢手的前锋之一，生活肯定不容易——每一个微小的举动都会被放在显微镜下分析。

当然，各支豪门对哈兰德的这种兴趣是可以理解的，这不仅仅是因为哈兰德是这个星球上最高产的前锋之一。

因为除了上面的原因之外，他还将以看起来很便宜的7500万欧元价格离队，他与多特蒙德的合同中的解约条款将在今年夏天生效——尽管经纪人佣金和签约奖金将使引进哈兰德的最终成本大大增加。

几乎所有的欧洲精英俱乐部都加入了争夺这位21岁球员的行列，但曼城正在领跑追逐战。

皇马仍然在追赶，但他们也在追求巴黎圣日耳曼的超级明星姆巴佩，而巴萨微妙的财务状况意味着转会到诺坎普不太可能发生，尽管巴萨主帅哈维还没有排除这个可能性。

曼城的机会来了，他们一直在努力促成哈兰德的转会，瓜迪奥拉渴望为他训练有素的球队增加一名具有杀手本能的前锋。

据信曼城高管们最近已经会见了哈兰德的经纪人，尽管俱乐部仍然很谨慎，因为重磅的转会总是很复杂。

例如，一年前，他们有信心能够完成哈里-凯恩的交易，但托特纳姆热刺拒绝出售，强行留下了去意已决的凯恩。

当然，这一次，买断条款的存在意味着卖方将不会成为交易的绊脚石。唯一的挑战是说服哈兰德，让他相信伊蒂哈德是他的正确目的地。

虽然钱的多少显然会影响交易，但球员个人偏好是关键，这就是为什么有机会在瓜迪奥拉这样的教练手下工作是一个主要卖点。

瓜迪奥拉在提高本来已经很出色的球员方面有良好的记录，而在曼城赢得大量冠军的前景当然也会吸引到哈兰德，他在多特蒙德只赢得过一次德国杯冠军，而多特蒙德也在本赛季的欧洲冠军联赛小组赛中被淘汰。

据了解，瓜迪奥拉与哈兰德的经纪人拉伊奥拉的尴尬关系不会是一个主要问题，尽管过去两人曾在公开场合就伊布的巴萨生涯和在瓜帅手下的待遇进行互呛。

同时，哈兰德的父亲阿尔菲球员时代曾在曼城效力三个赛季，出生在约克郡的哈兰德在很小的时候就曾随父亲到曼城主场看比赛。

哈兰德的薪水要求预计会和曼城队内最高薪的球员类似，一切似乎都表明交易将会完成。

签下哈兰德会是一个巨大收获，虽然曼城在没有前锋的情况下同样成功，但俱乐部迫切希望引进一名强力前锋来引领锋线。

在上赛季赢得英超冠军和进入欧冠决赛的路上，曼城大部分时间里缺少阿圭罗，而这位阿根廷前锋去年夏天的离开对球队毫无帮助。

不过，在没有一个正印中锋的情况下度过整个赛季，这并非瓜迪奥拉的本意。即使在凯恩的交易失败后，俱乐部也尝试过签下C罗，但最终这名葡萄牙球员选择返回曼联。

曼城最后决定，与其买一个平庸的前锋，不如再等待机会，但这让瓜迪奥拉不得不想出其他对策来解决进攻问题，尽管事实证明瓜迪奥拉的对策非常成功。

瓜迪奥拉在上周的曼彻斯特德比前说道：“俱乐部需要一个前锋，绝对的，因为我们赢球，人们就说我们在没有前锋的情况下踢得很好，我是不同意的。”

“当我们没有赢球的时候，你们说我们需要一个前锋，说我天真，说这些人怎么能踢无锋阵呢。”

“俱乐部会尝试引进前锋，但目前还没法做到，最终，我们只能适应，而且永远不抱怨。有前锋的话，我们会有不同的踢法，但如果你没有前锋，你必须适应并打好手中的牌。”

“如果你没有前锋，面对曼联、南安普顿和利物浦等球队，你就需要有完全不同的踢法，因为他们踢的是不同的足球哲学。在英格兰，我们在这方面有点像个例外。”

曼城已经采取行动，确保这种情况不会再次发生，1月份从河床签下了阿根廷国脚朱利安-阿尔瓦雷斯，他将在夏天与球队会合，尽管他还可能被继续租借出去。

然而，在为多特蒙德出场79次打进80球之后，哈兰德仍然是曼城的优先目标，人们希望球员能尽快做出决定，消息人士告诉够力足球，哈兰德的下一步行动可能会在未来几周得到确认。

在凯恩的夏季转会大戏最终以挫折告终后，早日达成签下哈兰德的协议将是一个令人高兴的对比。

更重要的是，有了哈兰德的加入，曼城将成为一支比现在更有威慑力的球队。