哈兰德职业态度获赞 被曝总是最早到训练场

19岁的挪威前锋在冬窗来到威斯特法伦之后，已经为大黄蜂在5场比赛中打入了8粒进球。

在转会多特蒙德之前，哈兰德曾与多家欧洲顶级豪门联系在一起。除了欧战赛场的精彩表现，他为萨尔茨堡红牛在奥地利顶级联赛中出场14次就斩获16粒进球。

登陆德甲之后，哈兰德延续着自己的高效表现。在5-3击败奥格斯堡的首秀中，他替补登场就完成帽子戏法，与科隆的比赛中又上演梅开二度，第一次为多特首发出战柏林联又打入两粒进球。

虽然这位射手在与不莱梅的德国杯比赛中又造破门，但未能阻止球队2-3不敌对手。

不过这样的表现足以让队友布尔基感到钦佩。多特门将相信，哈兰德能够在职业生涯早起就收获这样的成功，与他的职业态度密不可分。

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布尔基告诉够力足球和DAZN：“如果一名19岁的年轻球员被这样大肆吹捧并且闻名于世，他将面临一个比较困难的局面。”

“但他是个很酷的小伙子，他知道这意味着什么。哈兰德表现得非常职业。我一般是第一批到达训练中心的人，但他通常比我还早。他在休息日也会到体育中心。”

“他知道什么是最重要的，什么是对他有利的。”

虽然拥有了这位强力的锋线杀星，但多特仍然在3-4不敌勒沃库森之后，仅排在德甲积分榜第三位，落后领头羊拜仁4分，落后位列次席的莱比锡红牛3分。

布尔基认为，这样起伏不定的局面一定程度上是因为后防的专注度欠佳。

瑞士国门继续说道：“关于原因有很多讨论。但最根本的一点是，这显然要归咎于我们无法很好地对球做出保护和防守。”

“这不仅仅是后防线带来的结果，这是全队的责任。我们的攻势比赛效果几乎可以用完美来形容，我们打入了很多进球。”

“现在我们必须关注如何改善防守。”