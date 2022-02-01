哈兰德的NFT卡在网络拍卖中卖出51.1万英镑

一张多特蒙德前锋哈兰德的Sorare数字交易卡在周日晚上的拍卖中以51.1万英镑售出。

这场NFT（非同质货币）是独一无二的超级稀有物品，在这家梦幻足球公司的付费比赛中提供最大的积分提升，这意味着它除了作为收藏品之外，还将在现金游戏中使用。

Sorare是一个快速成长的企业，目前估值超过30亿英镑——它已经成为足球领域不断增长的NFT领域的王者之一。

哈兰德NFT旨在复制现实生活中的交易卡，显示球员的关键细节，如号码、年龄、位置和国籍。

在左上角还列出了独一无二的稀有程度，卡片也根据稀有程度进行了颜色编码。

与其他最近出圈的NFT——如约翰-特里那有争议的Apes——不同，Sorare专注于赋予其NFTs的可用性，而不仅仅是作为一种收藏品。卡片可以根据现实生活中的球员表现参加梦幻足球比赛，更稀有的物品提供更高的乘数，因此理论上可以帮助用户从他们的投资中赚回金钱。

这种实用性帮助Sorare与更广泛的加密货币趋势隔绝，首席执行官尼古拉斯-朱利亚告诉够力足球，用户往往不会想到他们甚至在使用加密货币的事实。

虽然加密货币在最近几个月普遍下跌，但Sorare的市场却获得了微弱的收益。

作为一家公司，Sorare自2020年末以来一直乘着NFT的上升浪潮，周日哈兰德卡牌的高价拍卖是其受欢迎程度和用户对其成为可持续模式的信任的另一个例子。

去年，朱利亚告诉够力足球，开发一个移动应用程序和为初级玩家改善用户界面是他的首要任务。他现在说他对后者的改进感到满意，并补充说这个财政季度将发布一个移动应用程序。现在，这个应用程序正处于测试阶段。

此外，Sorare计划扩展到足球以外的领域，以在美国获得更大的影响力，有两项新的运动将在2022年推出。最近几个月，该公司一直在美国市场积极招聘人员，为该项目揭幕做准备，网球偶像塞雷娜-威廉姆斯已作为顾问加入。

尽管如此，足球仍可能在一段时间内成为Sorare的核心和灵魂。毕竟，这是它从一个无名小卒变成一个数十亿英镑公司的基础。

这条成长之路已吸引了世界上最大的足球联赛的参与，而这些合作关系反过来又增加了项目的可信度。

德甲国际首席执行官罗伯特-克莱因告诉够力足球："德甲长期以来一直保持着体育创新领导者的地位；我们不断向前看，专注于为我们的全球球迷提供新的体验和方式，让他们与自己喜爱的俱乐部和球员接触。”

"选择Sorare的一个关键因素是他们的幻想足球游戏，该游戏已在全世界流行。事实上，该游戏重视策划阵容，不仅包括确保已建立的全球明星，还包括考察令人兴奋的新人才，这使它非常适合德甲。Sorare的创新动力与我们的创新动力相吻合，我们很高兴在不久的将来为双方的合作引入更多的元素。"

同时，朱利亚表示，他对这种"双赢"的合作关系表示感谢，这种合作关系使特许数字产品在他的平台上价值暴涨。