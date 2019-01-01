哈兰德父亲承认：其子有兴趣前往英超踢球

曾经效力于曼城和其他英格兰俱乐部的阿尔夫-英格·哈兰德承认，他十几岁的儿子厄尔林对前往英超踢球很感兴趣。

据厄尔林的父亲透露，一直与曼联联系在一起的萨尔斯堡红牛前锋有一颗前往英超踢球的雄心。

年轻的哈兰德已经在四场欧冠比赛中打进7球，这是他在萨尔斯堡的第一个完整赛季。

他还在国内比赛中打进16球，成为欧洲足坛最具前途的年轻球员之一。

老特拉福德被认为是这位19岁球员的下一个可能的目的地，尤文图斯和西甲的竞争对手皇家马德里和巴塞罗那也在关注着他的进步。

在期待他在利兹出生的儿子能够追随他的英超脚步的同时，阿尔夫-英格暗示他所选择的道路不会影响厄林的下一个职业生涯。

“他曾是利兹队和曼城队的球迷，也是诺丁汉森林队的球迷。他是跟着我一起看球的，但那是你年轻时做的事。”

“做一个支持者和把它当成一份工作是有区别的。”

“我认为到了某一阶段他会想去英超踢球。什么时候会发生，我不知道。这是一个非常艰难的联赛。”

“到目前为止，他的表现都超出了我们的预期。某一阶段，我想他是为英超联赛而生的。我们不知道这种情况是现在会发生还是以后再会发生。”

最近的报道暗示萨尔斯堡可能为这名令人印象深刻的中锋开出1亿欧元的高价，这名球员目前也已经为挪威国家队出场过两次了。

然而，阿尔夫-英格怀疑奥地利俱乐部是否会做出如此高昂的费用的要求。

“故事总是有的，”他说。“他在萨尔斯堡，他在一家出色的俱乐部，并且在冠军联赛中踢球，所以在某种程度上，他并不着急。”

“但萨尔茨堡在过去已经表明，他们是一家走中间路线的俱乐部，如果他们将来要招募球员，他们不能给球员贴上愚蠢的价格标签，否则没有人愿意去那里。”