哈兰德：欧冠帽子戏法是我做过最疯狂的事情

这名少年沉浸在他令人难忘的帽子戏法中，这使得他的球队在周二的欧冠中以6-2大胜亨克。

萨尔茨堡球星埃尔林·哈兰德将他在欧冠上的帽子戏法描述为“一生中做过的最疯狂的事情”。

埃尔林·哈兰德——前曼城和利兹联队后卫阿尔夫-因格·哈兰德的儿子——享受了令人难忘的欧冠处子秀，上半场攻入三球，帮助球队在周二的比赛中以6-2大胜亨克。

这名19岁的球员是自2004年鲁尼在曼联对费内巴切的比赛中上演帽子戏法以来，第一个在欧冠赛场上单场进球超过一球的20岁以下球员。

哈兰德的帽子戏法也见证了他成为欧冠中第8位在处子秀上上演帽子戏法的球员。

“这是我一生中做过的最疯狂的事情。”哈兰德在E组首场比赛后说：“今天的球迷们，天哪。我一踏上球场就起了鸡皮疙瘩，我的身体里仍然有这种从未有过的感觉。”

在击败比利时球队亨克后，哈兰德认为萨尔茨堡复制阿贾克斯的成就并非不可能，阿贾克斯上赛季打进了半决赛。

“一切都是可能的。我们去年都见识过阿贾克斯的厉害，如果我们能成为新的阿贾克斯就好了。但我们知道有很多优秀的球队。这很难，但一切皆有可能。”

萨尔茨堡主教练杰西·马什是首位率领球队参加欧冠的美国教练。赛后，他对哈兰德大加赞赏。当被要求用三个词来描述哈兰德时，马什回答说：“积极的、精力充沛的、令人震惊的。或者令人振奋的！”

“哈兰德是一个出色的球员，但对我来说更重要的是他是一个优秀的年轻人。他每天都会出勤，工作很努力，没有什么是理所当然的。他每天都给他的队友微笑。我们很幸运有他在这里，如果我们能让他保持健康，他只会变得更好。”

萨尔茨堡的队友韦伯和尤努佐维奇也对哈兰德表示祝贺。

韦伯说：“他是非凡的。以他的身高，他是如此的敏捷，有如此的控球。在训练中对抗他真的很难，你只能犯规。他再次证明了为什么他一定会成为世界上最好的前锋之一。”

尤努佐维奇补充道：“他的进球速度令人难以置信。我很高兴他今天进了三个球。人们说：‘好吧，他在联赛中进球只是小儿科，要等到他登上大舞台。’然后他来到大舞台又上演了帽子戏法！”