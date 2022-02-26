哈兰德将在下个月决定未来 皇马和曼城都在争取签下他

哈兰德将在下个月决定自己的未来，皇家马德里和曼城都尝试签下这位多特蒙德锋霸。

哈兰德很可能在本赛季结束后离开多特蒙德，转会加盟欧洲最大的俱乐部之一，够力足球了解到，这名前锋会在三月份对自己的未来做出决定。

皇马和曼城都在全力推动签下这位21岁的前锋，此前有消息称，哈兰德最倾向于加盟皇马。两队都和哈兰德传了很久的绯闻，过去几个月，他们都成为了签下哈兰德的热门队伍。

不过，曼城和皇马不会是仅有的两支争抢哈兰德的球队，诸如巴萨、巴黎和拜仁慕尼黑等其他欧洲重量级球队也都在关注哈兰德的动态。

另外，多特蒙德仍然希望他们可以说服哈兰德留队，考虑到他目前的合同要到2024年才到期。

作为西甲和英超的领头羊，皇马和曼城不仅有足够的财政实力来完成这笔签约，更能给哈兰德提供赢得冠军的机会。

2019年加盟多特蒙德之后，哈兰德只赢得过一座冠军，那是2020-21赛季的德国杯冠军，这让他至今的奖杯收藏柜仍然相当空洞。

转会皇马和曼城将让他成为一支争冠球队的攻城锤，帮助自己和俱乐部达到新的高度。

考虑到哈兰德只是一个人，因此皇马和曼城都有其他的目标。

皇马长期以来一直在关注姆巴佩，后者合同即将在6月份到期。而曼城主帅瓜迪奥拉则丝毫不掩饰自己对热刺前锋凯恩的喜爱，去年夏天，曼城曾四次求购凯恩未果。

有报道称皇马希望哈兰德等到2023年再转会，因为俱乐部希望他和姆巴佩的加盟错开，以保证俱乐部蔡财政平衡，这可能会给曼城一点优势，因为哈兰德不太可能想要再留队一年了。