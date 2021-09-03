哈兰德、姆巴佩或再追凯恩？曼城明夏会尝试引进哪位明星射手？

英超冠军在转会窗口关闭前没能找到新的9号，但是他们会继续寻找一个高产的射手

曼城主席穆巴拉克在6月初时曾承认：“我们失去了一个非常重要的传奇人物阿圭罗；这是一个很难填补的空缺，但我有信心，我们会找到合适的球员来填补这些空缺。”

然而，夏季转会窗口关闭，俱乐部没有签下这位阿根廷前锋的替代者，这意味着瓜迪奥拉必须继续在没有正印中锋的情况下布置战术。

当然，为阿圭罗找到一个合适的继任者绝非易事。他在曼城效力的10个赛季中，有7个赛季攻入28球甚至更多，他是几乎所有顶级俱乐部都必须拥有的那种超级可靠的终结者。

然而，在过去的两个赛季里，由于伤病的困扰，阿圭罗对瓜迪奥拉的重要性有所下降。从本质上讲，瓜帅找到了在这位高产中锋缺阵的情况下获胜的方法。

尽管如此，曼城还是把签下一名前锋作为今年夏天的首要任务，并选择了高端市场，穆巴拉克解释道：“这与价钱无关；关键是球员实力。”

在没有传统中锋的情况下，曼城仍能赢得英超冠军并进入欧冠决赛，那么世界上就很少有中锋能够入曼城的法眼了。

但俱乐部将热刺的哈里-凯恩定为头号目标，并相信这笔交易能够达成，因为这位英格兰队长也想转会蓝月亮。

但热刺主席列维有其他的想法，而闹了整个夏天的凯恩转会大戏最终以曼城失望而回告终。

瓜迪奥拉现在说他对自己的球队很满意，费兰-托雷斯、热苏斯和斯特林都能踢前锋，贝尔纳多-席尔瓦、德布劳内和福登则都可以作为伪九号。

但是他们很可能会在下个赛季继续寻找一名中锋，因为曼城主帅的合同已经接近到期，他仍然有可能为俱乐部赢得队史首个欧冠冠军。

2021年夏天这个传奇般的转会窗口将被人们所铭记，在巴萨效力了20年的梅西加盟了巴黎，而C罗则回到了曼联。

明年夏天，随着姆巴佩和哈兰德双双进入转会市场，这些未来的足球明星们的转会可能会塑造一个时代。

世界杯冠军得主姆巴佩将在本赛季结束后自由转会，因为他已经多次拒绝了巴黎圣日耳曼的续约报价。

曼城在过去对这位法国国脚表现出了兴趣，最明显的是在2017年他从摩纳哥转会到巴黎圣日耳曼之前，曼城当时也和所有顶级球队一样，非常希望签下他。

然而，这位22岁的球员似乎更倾向于转会皇家马德里，此外，曼城和巴黎圣日耳曼的老板分别来自阿联酋和卡塔尔，这两个国家的外交关系都很紧张，因此任何关于姆巴佩的交易都可能会变得复杂。

哈兰德则是一个更现实的目标，这名挪威国脚的合同中有一项解约条款，这意味着他可以在2021-22赛季结束后以6400万英镑的价格离开多特蒙德。

曼城显然在众多追求者中处于领跑姿态，因为哈兰德的父亲阿尔菲-哈兰德曾在21世纪初效力过蓝月亮，同时哈兰德本人也是曼城的球迷。

如果他能以同样的价格在刚刚结束的转会窗口中转会，这条路肯定会更清晰。

曼城的英超竞争对手切尔西也对21岁的哈兰德很感兴趣，但最终他们重新签下了旧将卢卡库，而曼联可能会因为未来两个赛季支付C罗的巨额工资而无力引进哈兰德。

巴萨的财政问题意味着他们不太可能在竞争中胜出，而即使是强大的皇马也很难同时负担得起姆巴佩和哈兰德。

拜仁慕尼黑显然必须为后莱万时代做准备，但俱乐部怀疑他们无力承担哈兰德的薪水要求，而巴黎今夏在签下了梅西等一众巨星之后，薪水支出已经突破天际。

当然，曼城也曾有过因为觉得球员和经纪人索要的价码太高而放弃的交易。

因此，他们可能会重新点燃对凯恩的兴趣，考虑到明年他想成为冠军球队的一员的愿望可能会和今年一样激烈。

然而，和热刺谈判也不太可能在明年变得容易。凯恩的合同将持续到2024年，瓜迪奥拉似乎已经暗示不会有后续的报价，并祝福凯恩在他剩下的职业生涯中一切顺利。

当然，本赛季也可能出现一些曼城的新目标，例如上赛季为佛罗伦萨打进21球的弗拉霍维奇，或者前面提到的莱万多夫斯基，莱万已经暗示自己想在退役前去其他地方接受新的挑战。

此外，曼城的青训妖人德拉普本赛季将有机会在一线队展示他的巨大潜力。

尽管如此，曼城寻找前锋的工作很可能会在明年夏天继续进行，而哈兰德可能是曼城的头号目标，不过，要与他的经纪人拉伊奥拉达成交易，可能会像劝说列维放走凯恩一样困难。