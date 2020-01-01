哈兰德偶像、弗格森为之震惊：斯旺西传奇米楚的跌宕生涯

这位西班牙前锋曾在2012年征服了英超乃至世界足坛，不过他的足球童话却仅仅是昙花一现，伤病让他迅速陨灭。

很少有球员能够让前曼联主帅弗格森爵士感到意外，但米楚可以把自己算在其中。

在西班牙乙级联赛球队巴列卡诺表现平平地效力了一个赛季之后，这名前锋在2012年被斯旺西主帅迈克尔·劳德鲁普带到英格兰，而这位西班牙前锋很久就用自己的变现打破了所有人的预料。

在他的英超处子秀中，米楚在5-0战胜女王公园巡游者的比赛中连进两球并贡献了助攻。在2012-13赛季的联赛中，他总共为“白天鹅”打入了18粒进球。

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除了联赛，西班牙人的进球在那年的联赛杯中显得更加重要，他帮助斯旺西获得了一个意想不到的奖杯。米楚所在的威尔士球队在半决赛中出人意料地战胜了切尔西，又在决赛中5-0击败布拉德福德城的比赛中也取得了进球。

就英格兰的处子赛季来说，他们的表现并没有好到哪里去，不过弗格森是众多对米楚的崛起感到惊讶的人之一。

“在他来斯旺西之前，我甚至从未听说过他。事实上，我想我要和我们的球探部门谈谈!”红魔传奇当时告诉记者。

“劳德鲁普从西班牙引援有点像阿兰·帕杜在纽卡时引进在法国踢球的人，他在那里得到了米楚这样一位非常好的球员。”

2012年7月，斯旺西仅以200万英镑的价格就签下了米楚，但即使是这样的转会费，对一个在2010-11赛季在次级联赛中仅打入6球的球员来说，依旧是一场赌博。

尽管这位6英尺高的前锋在接下来的联赛中表现出了很大的潜力，他在西甲联赛中攻入了15个球，但把他带到英格兰的决定似乎是一个危险的决定。

然而，对米楚来说，他的职业生涯是在西班牙第四级别联赛球队奥维耶多开启的，他的经历完全就是一次草根逆袭。

在2012-13赛季，他找到了自己职业生涯中最出色的状态，而在这个过程中，他也为自己赢得了第一笔也是唯一一次的西班牙国家队出场机会。

“从足球的角度来说，那是我能拥有的最好的一年。我在温布利踢进了第22球，举起了一个奖杯，然后在联赛中我们在酋长球场击败了阿森纳，我进了2个球。”米楚在8月告诉《442》。

事实上，他的状态是如此的好，以至于有关他的转会报道开始出现，巴塞罗那、皇家马德里和阿森纳甚至都开始关注他。

“我不确定我是否能达到为巴塞罗那或皇马效力的水平。但是在阿森纳，在为斯旺西打进22球之后，我肯定能够做出一些贡献。”他补充道。

不幸的是，任何成为枪手一员的希望，甚至是继续他在斯旺西的童话很快就破灭了，连续的伤病毁掉了他在英超的第二个赛季。

为了寻求一个新的开始，米楚在2014年出人意料地租借到了那不勒斯，只是因为伤病再次出现，他在仅有的6次出场中未能收获任何一粒进球。

在2015年11月，斯旺西选择让他永久离开俱乐部，眨眼之间，这名前锋就从炙手可热的宝贵资产变成了被抛弃的资产。然后，他选择回到了西班牙的第四级别联赛，那是他职业生涯开始的地方，而那时他还不到30岁。

2016年，他签约了青训球队奥维耶多，这是他作为一名球员的最后一个赛季。遗憾的是，米楚未能恢复到之前的状态，他在下半场的27场比赛中只攻入了1球。

在2017年退役宣布退役时，米楚心情沉重地写道:“根据医疗报告，我的右脚踝目前的状况已经到了迫使我告别职业足球运动员的地步。虽然我满怀悲伤和你说再见，但我知道我们将永远在一起。”

“我从心底感谢你们，在这段时间里，你们给了我所有的梦幻时刻。我很荣幸能够实现我们许多人从小就有的梦想，成为这项运动的职业选手的梦想。”

“公众给了我一种无法报答的无价之宝。说实在的，我觉得我并没有做什么，不配得到这一切。”

众所周知，米楚就像一支燃烧得非常明亮的蜡烛，但他在球门前短暂的英勇表现将永远不会被斯旺西的球迷所忘记，也不会被一些爱慕他的球迷所忘记。

在为挪威进球后，多特蒙德队的神童哈兰德模仿了西班牙人标志性的庆祝方式，此前他曾透露，米楚、克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和兹拉坦·伊布拉希莫维奇是他最喜欢的三名球员之一。

这一举动恰如其分地说明了这位昙花一现的英雄在如此短的时间内所取得的巨大影响。