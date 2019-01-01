呼吁皇马内部解决伊斯科问题：球员遇到问题了

西班牙人在伯纳乌仍然不受欢迎，而权威人士声称任何与球员有关的问题都应该私下解决。

前皇家马德里体育总监兼教练豪尔赫·瓦尔达诺呼吁俱乐部为伊斯科目前的困境找到解决方案。

这名西班牙国脚曾是马德里的关键人物，在齐达内的带领下，马德里连续三次夺得欧冠冠军，但自从索拉里接手后，他就失宠了。

伊斯科本赛季的5场西甲首发都发生在洛佩特吉执掌帅位时期。但索拉里坚称，在周日皇马2:1战胜皇家贝蒂斯的比赛中，他让这名26岁的球员坐在替补席上的决定并不是出于个人原因。

然而，瓦尔达诺对此并不以为然，他认为在幕后肯定存在需要解决的问题。

“一年前，皇马最大的希望是伊斯科和阿森西奥。”瓦尔达诺告诉记者，“其中一个在成长途中迷失了，另一个还有待观察。”

“每个人都知道伊斯科出了问题，但没人知道发生了什么。这件事应该私下解决。在对阵贝蒂斯的比赛中，冈萨雷斯的出场顺位居然在伊斯科前面，这是一个严重的问题。”

“我想这是俱乐部内部应该所要讨论的话题。伊斯科必须进行一些深刻的自我反省。”

周日的胜利使马德里在西甲联赛中攀升至第四，但在19场比赛后，索拉里的球队仍落后领头羊巴塞罗那10分。

白衣军团的下一场比赛是在周三举行的国王杯8分之一决赛第二回合的比赛，他们目前以3:0的领先莱加内斯。

然后，索拉里将把注意力转向周六与塞维利亚的一场激烈的西甲比赛，双方目前在积分榜上都积33分。