呼吁俱乐部保持耐心 约维奇在皇马不会轻松

佩特科维奇在伯纳乌度过了一段时间，他希望他的同胞能给到足够的时间在西甲安定下来。

德扬•佩特科维奇警告说，卢卡•约维奇在皇马“不会一帆风顺”，他敦促白衣军团能够对这笔7000万欧元(6200万英镑/ 7900万美元)的夏季签约给予足够的耐心。

这名塞尔维亚国脚前锋已经成为了伯纳乌在今夏的一笔可观投资的一部分。

年仅21岁的约维奇已经加盟皇马，他将肩负起带领西甲豪门的重任。

上赛季他在法兰克福的47场比赛中攻入27球。

不过，随着约维奇成为西班牙首都最耀眼的聚光灯下的一员，人们对他的期望也将有所提高。

佩特科维奇知道这里的生活有多艰难，他在马德里度过了一段很短的时间，他希望俱乐部新援的到来能给到足够的时间来证明他的价值。

“我希望卢卡能成功，但他不会一帆风顺。”佩特科维奇说。

“他已经是一名出色的球员，我希望他能够穿上那身球衣。很多伟大的球员都穿过这件球衣，这是毋庸置疑。”

“他是一名未来的前锋，拥有力量和速度，他为本泽马提供了不同的东西，我希望他们对他有耐心。”

“他会有机会的，尽管一开始他可能没有太多的机会。在那之后，一切都将取决于他。”

本泽马在2018-19赛季的表现令人钦佩，但那个赛季对皇马的一次考验。

法国人在各项赛事中打进30球，这是他自2011-12赛季以来最好的成绩。

他已经摆脱了克里斯蒂亚诺罗纳尔多的阴影，但是伯纳乌被认为需要更多的火力。

在齐达内的密切关注下，除了约维奇和阿扎尔之外，将会带来更多的新援。

皇马已经冷却了他们对巴黎圣日耳曼前锋内马尔的兴趣，但是像克里斯蒂安·埃里克森和保罗·博格巴这样的球员仍然在他们的雷达上。