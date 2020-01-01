吹风机发威 拉卡泽特：阿尔特塔半场时大喊大叫

这名法国前锋透露，在上半场枪手的表现低于标准时，他们需要在中场休息时进行愤怒的谈话。

亚历山大·拉卡泽特表示，主教练米克尔·阿尔特塔在中场休息时“大喊大叫”，让阿森纳在下半场的表现有所改善，帮助他们险胜利兹联，进入足总杯第四轮。

枪手在酋长球场的开场45分钟就被他们的对手压制，帕特里克·班福德一次射门击中了横梁。

然而，阿尔特塔的球队在中场休息后表现得更加出色，在下半场开始10分钟时，通过赖斯·尼尔森打进了比赛中唯一的进球。

拉卡泽特、佩佩和马蒂内利也几乎扩大了领先优势，阿森纳将在第四轮对阵伯恩茅斯。

赛后拉卡泽特透露，阿尔特塔在半场休息时对他的球员很不满意，他在更衣室里表达了自己的感受。

“他大喊大叫！他很不高兴，因为我们知道他们会这样踢，我们不尊重他说的话：“下半场比较好，赖斯，谢谢你的进球！”

“情绪非常高。他们在上半场踢得很好，当然利兹联是一支出色的球队，我认为他们给了我们压力，我们没有预料到。我们最终实现了目标，这才是最重要的。”

尼尔森还赞扬了阿尔特塔在半场时令人振奋的团队谈话，并希望这场胜利，再加上他们在元旦对曼联的胜利，能够在赛季后半段提供一个基础。

“我认为（大喊大叫）很好——作为一个教练，你需要有侵略性的一面，当然也要有他喜欢的一面。”这位20岁的球员说：“在训练中，他总是要求我们带着激情去训练，带着目标去比赛。有时我们打边路，有时我们打中路，这些都是值得的。”

“这让我们有信心在周六对阵水晶宫的比赛中继续前进，我们想去那里，我们想做得更好。在酋长球场赢得两场胜利是好事，我们将继续前进。”