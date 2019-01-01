吹爆瓜迪奥拉！埃梅里：他是当世最佳

曼城和阿森纳将在本周末的英超赛场相遇，阿森纳主帅丝毫没有掩饰自己对于老对手的敬佩之情。

瓜迪奥拉和埃梅里的第一次相遇还要追溯到2008-09赛季，当时作为瓦伦西亚主帅的埃梅里，向第一年执教巴萨的瓜迪奥拉发起了挑战。不过法国人在这场“斗争”中至今未尝胜绩。

这个周日，曼城将坐镇主场迎接枪手的到来。双方本赛季首回合的较量中，阿森纳0-2主场失利，那也是埃梅里上任后的英超处子秀。

这场比赛前，埃梅里直夸老对手为当今足坛第一主帅。

枪手教头告诉记者：“我分析过很多球队和主帅，我认为，想要找出一位比瓜迪奥拉更出色的主帅是非常困难的。”

“他的职业生涯是如此的伟大。我们差不多同时起步，他教练生涯的起点是巴萨二队，而我则从洛尔卡和阿尔梅利亚出道。”

“我从对他球队的观察中学到很多。我们作为主帅，相互学习好处多多。我认为在他的职业生涯中，他所取得的成就已经超越了其他任何主帅。”

“他一点点地把顶级球员引进巴萨，拜仁和曼城。他每一年都在与那些顶级球员一起进步，当然也为其他球员付出了很多。而他作为主帅，在巴萨，拜仁，在所有地方他都比之前更进一步。”

“对我来说，他的能力让我认为他就是世界最佳。”

不过除了卫冕冠军，埃梅里相信阿森纳还可以从利物浦和热刺身上学到很多。鉴于财政方面的原因，阿森纳在这个冬窗依旧没能进行大手笔的引援。

“我记得3年前，利物浦打进了欧联杯决赛（当时埃梅里是塞维利亚主帅），当时他们是英超前四。而这几年，他们的进步显而易见，现在他们是（英超）夺冠热门。”

“或许对曼城来说情况有些不太一样，因为他们买入了很多重要的，经验丰富的球员，而我们现在还做不到这点。”

“但我们可以进行一些类似利物浦和热刺的操作，在年轻球员身上多花心思，用好可以帮助我们进步的球员。我们也正是这样做的。”