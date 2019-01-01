吹爆拉什福德 埃雷拉：他将势不可挡

安德尔·埃雷拉相信他的曼联队友马库斯·拉什福德很快就会“势不可挡”。

自从索尔斯克亚在穆里尼奥12月离开曼联后暂时接管曼联以来，拉什福德的状态一直很好。

在穆里尼奥的执教下，英格兰国脚拉什福德在本赛季的前四个月里进了4个球，他大部分时间都在边路作战。

但是在索尔斯克亚的带领下，这位21岁的球员几乎完全被用作中锋——无论是单独一人还是与他人搭档的情况下。

他回报挪威人的是出色的表现，同时在8场比赛中取得了6个进球，延续着索尔斯克亚的不败纪录。

这在拉什福德被评为一月份英超最佳球员的过程中起到了一定的作用，而索尔斯克亚则获得了一月最佳教练。

西班牙中场埃雷拉说，他对拉什福德从边路到中路的进步并不感到惊讶，他坚信拉什福德还有更多的进步空间。

“他与众不同，”埃雷拉告诉ESPN。“我们知道现在在现代足球中有一些很棒的边锋：奥斯曼·登贝莱、斯特林、马夏尔、阿扎尔——但是马库斯是与众不同的。”

“马库斯可以射门，他可以一对一，但他也有能力组合起来，不会让球队丢失球权。”

“我想不出还有谁能媲美马库斯·拉什福德。我认为他已经是一个顶级的球员了，但是我认为他会进步的。”

“随着时间的推移，他的决策能力(有所提高)，他将势不可挡。”

预计拉什福德将引领曼联进攻，索尔斯克亚的球员将在周六早场对富勒姆，他们将向前四发起冲击。