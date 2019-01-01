吹爆战术 名宿：索氏曼联上半场体现大师级备战

前曼联中场球员达伦-弗莱彻盛赞索尔斯克亚的战术布置，认为正是他的大师级发挥，曼联才得以在温布利大球场1比0击败热刺。

拉什福德打入全场比赛唯一进球，曼联在温布利大球场1比0击败热刺，双方在本赛季都在对方的主场拿到了3分。

临时主帅索尔斯克亚带领球队取得各项赛事六连胜，联赛取得五连胜，成为俱乐部历史第一人。曼联在比赛上半场的表现稍占上风，并且在创造机会方面比热刺更有优势。前曼联中场达伦-弗莱彻称赞了索尔斯克亚在比赛中的战术。

弗莱彻说：“比赛的上半场就是一堂战术大师课。曼联在比赛前期阶段的计划是跑进肋部空当，压制热刺。曼联每次拿球就快速利用空间推进。”

“曼联在上半场的攻势一波接一波。因为热刺的边卫站位很高、很靠边路，这给了曼联布置此战术的机会。他们派马夏尔和拉什福德留在边路位置，不断冲击托比和维尔通亨身旁的肋部通道。”

“没有任何一名后卫想跟马夏尔、拉什福德、林加德二对二，因为他们有速度，有能力，也非常有威胁。这个战术能够成功还有一个关键就是林加德。”

“林加德给了温克斯压力，有超强的阅读比赛能力 ，不断抢回球权。正是他在中路拦截了特里皮尔的横向传球，做给博格巴，才有了法国人精彩的助攻和拉什福德的唯一进球。”

尽管热刺在比赛下半场攻势如潮，但凭借德赫亚的神级发挥，曼联将1比0的优势保持到了终场哨响。