吹一波小老乡 马内：萨尔可以干掉罗伯逊

这位塞内加尔球星警告他的安菲尔德队友，他的同胞在今夏转会大黄蜂后拥有的天赋。

利物浦前锋萨迪奥·马内透露，他告诉安德鲁·罗伯逊，沃特福德夏季签下的伊斯梅拉·萨尔会以他的速度和带球能力“干掉他”。

22岁的萨尔在转会截止日以3000万英镑(3700万美元)的价格从雷恩来到沃特福德，成为大黄蜂俱乐部创纪录的签约球员。

萨尔是塞内加尔著名的Generation Foot学院的产品，该学院也是马内作为一名年轻球员在联赛中崛起的原因之一。

两人在塞内加尔长大，相距200英里，现在他们在英格兰的距离也很近，但利物浦和沃特福德要到12月14日在安菲尔德的一场比赛才会相遇。

马内已经警告过红军队友罗伯逊萨尔的独特能力，他强调苏格兰后卫需要他的建议才能对付这位前雷恩边锋。

“他签约的第一天，我就给他发了一条短信，祝他好运，我为他感到高兴，”马内告诉体育记者：”他的快速。我认为防守者将会挣扎。上次我对罗博(罗伯逊)说:“沃特福德有一个非常好的球员。我需要更多的帮助，否则伊斯梅拉·萨尔会干掉你，因为他带球很好，而且非常非常快。我真的为他感到高兴，他做出了来沃特福德的正确选择。我确信他会很棒。”

萨尔有可能在夏天转会到利物浦，但是沃特福德是唯一一家为他提供正式报价的俱乐部。

当被问及看到塞内加尔队友身穿沃特福德球衣的感觉时，马内说:“哇，有点嫉妒，因为我不能在利物浦看到他。”

今年夏天，这对塞内加尔组合帮助他们的国家进入了非洲国家杯决赛，却在与阿尔及利亚的决赛中遭遇失利。

马内敦促沃特福德的球迷张开双臂迎接他们的新人，这样他就可以享受平稳过渡到英格兰足球。

“我觉得我需要在一开始就保护他，因为即使他是一名非常优秀的球员，但在英超并不容易，因为我有这样的问题。”马内补充道：“如果一开始就有问题，人们需要照顾他，对他宽容些，尤其是球迷需要支持他，给他信心，让他有一个美好的未来。”